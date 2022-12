Messi ou Mbappé? Quem será o craque da Copa do Mundo 2022?

Argentina e França se enfrentam neste domingo, 18, às 12h, no estádio Lusail, no Catar. A partida é válida pela final da Copa do Mundo Fifa 2022.

Os companheiros de PSG, Messi e Mbappé, estarão de lados opostos na decisão do Mundial. Principais responsáveis pelas campanhas finalistas de Argentina e França, os craques dividem a artilharia da competição com cinco gols cada. A expectativa é que um dos dois receba a Bola de Ouro, prêmio de melhor jogador da competição.

Em quinta -- e última -- Copa do Mundo, Messi marcou cinco vezes e deu três assistências, na sua versão mais decisiva com a camisa da Argentina. Segundo o site Footstats, o craque argentino teve 15 finalizações certas nos seis jogos. Foram 242 passes, 15 dribles corretos e 18 faltas sofridas. Messi foi eleito o melhor jogador da partida em quatro dos seis confrontos que participou.

Já Mbappé fez cinco gols e deu duas assistências. Em sua segunda Copa -- e buscando o bicampeonato --, o francês teve 11 finalizações certas, deu 137 passes, deu 14 dribles e sofreu 7 faltas em seis jogos. O jovem jogador pode subir de patamar com mais título da Copa. Mbappé foi eleito o melhor em campo de três dos seis jogos que disputou.

O vencedor do prêmio somente será conhecido após o apito final. Como a decisão da Fifa é tomada antes da decisão, um jogador que não for campeão pode levar a premiação individual. Em 2014, Messi recebeu a Bola de Ouro, mas foi derrotado pela Alemanha no Maracanã. O mesmo aconteceu em 2018 com o croata Luka Modric, que perdeu a final na Rússia para a França de Mbappé.

