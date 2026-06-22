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Fase de grupos copa 2026

Messi joga hoje? veja a escalação completa da Argentina para confronto com a Áustria

Com o craque argentino confirmado, a seleção argentina encara a Áustria nesta segunda, 22

Messi: o craque argentino pode se transformar no maior artilheiro da Copa do Mundo diante da Áustria (AFP) (ROBERTO SCHMIDT / AFP/AFP)

Messi: o craque argentino pode se transformar no maior artilheiro da Copa do Mundo diante da Áustria (AFP) (ROBERTO SCHMIDT / AFP/AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

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Publicado em 22 de junho de 2026 às 14h05.

Última atualização em 22 de junho de 2026 às 14h10.

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Lionel Messi está confirmado entre os titulares da Argentina para o confronto diante da Áustria, nesta segunda-feira, 22, às 14h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos.

Além de buscar encaminhar a classificação para a próxima fase, a seleção argentina entra em campo com um ingrediente especial, a possibilidade de Messi se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.

Diante da Argélia, o craque marcou os três gols da vitória argentina por 3 a 0 e alcançou a marca de 16 gols em Mundiais, igualando o alemão Miroslav Klose no topo da artilharia histórica da competição. Agora, basta um gol diante da Áustria para que Messi assuma isoladamente o posto de maior goleador da história das Copas do Mundo.

Com Messi confirmado desde o início da partida, o técnico Lionel Scaloni escalou a Argentina com: Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez e Medina; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister e Almada; Messi e Lautaro Martínez.

Do outro lado, a Áustria também chega motivada após vencer na estreia e entra em campo com: Schlager; Posch, Danso, Alaba e Laimer; Seiwald, Schlager, Wanner, Sabitzer e Schmid; Gregoritsch.

Situação Grupo J

O confronto coloca frente a frente as duas seleções que venceram na primeira rodada do Grupo J. A Argentina lidera a chave pelo saldo de gols após o triunfo sobre a Argélia, enquanto a Áustria aparece logo atrás depois de derrotar a Jordânia por 3 a 1.

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