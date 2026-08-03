A diplomacia voltou? Trump volta atrás em ataques e diz buscar acordo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 2, que seu governo iniciará uma nova rodada de negociações com o Irã para tentar encerrar a guerra no Oriente Médio.

Horas depois, porém, o governo iraniano negou que existam conversas em andamento com Washington, ampliando as dúvidas sobre uma possível retomada da via diplomática.

A troca de declarações ocorre após Trump desistir de lançar novos ataques contra o Irã e afirmar que prefere buscar um acordo para encerrar o conflito, que já dura seis meses.

Segundo Trump, as conversas começariam nesta segunda-feira e tratariam, inicialmente, da situação no Estreito de Ormuz, corredor por onde passa cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo. O presidente americano afirmou ainda que o processo deverá incluir discussões sobre o programa nuclear iraniano.

"Agora, o que estamos fazendo é conversar com eles por meio de negociações. Isso começa amanhã à tarde", disse Trump, sem informar onde ocorreriam os encontros nem quem participaria das tratativas.

Já o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, negou nesta segunda-feira qualquer negociação direta com os Estados Unidos.

"Atualmente não estamos negociando com os Estados Unidos. Nossas negociações são com Omã para garantir a passagem pelo Estreito de Ormuz", afirmou.

Estreito de Ormuz continua sendo principal impasse

O controle do Estreito de Ormuz segue como o maior obstáculo para um entendimento entre os dois países. Antes da guerra, a passagem era livre, mas o Irã passou a restringir o tráfego de embarcações e defende manter controle sobre a rota, enquanto Washington rejeita qualquer limitação à navegação internacional.

No domingo, Baqaei afirmou que Teerã está perto de fechar um acordo com Omã para criar uma nova rota de navegação considerada aceitável para ambos os países, sem representar a reabertura completa do estreito.

A disputa ganhou dimensão global porque o Estreito de Ormuz é uma das principais rotas de exportação de petróleo e gás do planeta.

Trump recua após ameaçar nova ofensiva

Nos últimos dias, Trump havia afirmado que estudava novos ataques contra o Irã, incluindo instalações do setor de energia. No sábado, porém, mudou o discurso e disse que um acordo diplomático estava próximo.

O presidente americano afirmou ainda que Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar pediram que os Estados Unidos suspendessem a ofensiva para abrir espaço às negociações. A imprensa iraniana negou que Teerã tenha feito esse pedido.

Mercado reage à possibilidade de acordo

A perspectiva de uma solução diplomática repercutiu nos mercados internacionais. Na abertura das negociações na Ásia, o petróleo caiu mais de 5%, refletindo a expectativa de redução dos riscos sobre o fornecimento global de energia.

Apesar da reação positiva dos investidores, a negativa do governo iraniano evidencia que ainda existem divergências importantes entre as partes, mantendo a incerteza sobre um possível acordo para encerrar a guerra.

*Com AFP