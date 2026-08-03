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Quanto bitcoin você precisa ter para se aposentar?

O bitcoin pode garantir aposentadoria com apenas 0,1 BTC? O CEO da Underblock, Vinicius Bazan, responde essas e outras perguntas

Vinicius Bazan, CEO da Underblock, no podcast Future of Money

Vinicius Bazan, CEO da Underblock, no podcast Future of Money

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 3 de agosto de 2026 às 09h30.

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Quanto bitcoin você precisa ter para se aposentar? O CEO da consultoria Underblock fala sobre esse tema e também sobre as projeções de que a maior das criptomoedas irá superar a marca de US$ 1 milhão por unidade.

O especialista explica por que acumular pequenas frações de bitcoin pode ser suficiente para estar entre o 1% mais rico do mundo no futuro e defende a tese de valorização inevitável frente à desvalorização das moedas fiduciárias. Assista ao vídeo acima.

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