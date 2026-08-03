Vinicius Bazan, CEO da Underblock, no podcast Future of Money
Editor do Future of Money
Publicado em 3 de agosto de 2026 às 09h30.
Quanto bitcoin você precisa ter para se aposentar? O CEO da consultoria Underblock fala sobre esse tema e também sobre as projeções de que a maior das criptomoedas irá superar a marca de US$ 1 milhão por unidade.
O especialista explica por que acumular pequenas frações de bitcoin pode ser suficiente para estar entre o 1% mais rico do mundo no futuro e defende a tese de valorização inevitável frente à desvalorização das moedas fiduciárias. Assista ao vídeo acima.
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