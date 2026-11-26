O balanço de fim de ano costuma trazer uma pergunta a quem chega a dezembro insatisfeito: é hora de trocar de empresa ou de mudar de profissão? Os dados mais recentes mostram que as duas respostas têm motivos diferentes.

Quem quer se movimentar, e para onde

Segundo a Robert Half, 61% dos profissionais brasileiros pretendiam buscar um novo emprego em 2026, alta de sete pontos percentuais em 12 meses. Entre os que querem se movimentar, 72% pretendem trocar de empresa e continuar na mesma área, e 28% avaliam uma transição para outra profissão. A sondagem ouviu 500 profissionais qualificados, empregados ou em busca de recolocação, em novembro de 2025.

Ainda em dúvida entre trocar de empresa ou de carreira? Na live Antecipe seu 2027, professores da EXAME Saint Paul resolvem casos reais ao vivo neste sábado, às 10h.



QUERO ME INSCREVER NA LIVE

O que pesa em cada caminho

Para quem quer trocar de empresa na mesma área, o principal motivo é a busca por oportunidades de crescimento, citada por 45%, seguida por maior remuneração (42%). Novos desafios e a possibilidade de trabalho remoto ou híbrido aparecem com 31% cada, e um pacote de benefícios mais atrativo, com 29%.

Já quem avalia mudar de profissão pesa mais os aspectos financeiros, apontados por 63%, e a qualidade de vida, com 39%. Realização pessoal (29%), vontade de aprender algo novo (27%) e flexibilidade (24%) completam a lista. Como os percentuais de cada grupo passam de 100%, os entrevistados puderam indicar mais de um motivo. Entre os que preferem permanecer onde estão, benefícios e remuneração (52%) e modelos flexíveis de trabalho (46%) lideram, enquanto oportunidades de desenvolvimento aparecem com 25%.

O que outras pesquisas indicam

A Pesquisa de Tendências 2026 da Catho, com 9.038 respondentes, aponta na mesma direção: 40% dos participantes disseram ter intenção de migrar de carreira em 2026, e 80% desse grupo já buscava oportunidades alinhadas ao novo direcionamento. As bases não são comparáveis. O 28% da Robert Half é a parcela de quem quer se movimentar, enquanto o 40% da Catho se refere ao total de respondentes.

Em outra rodada da Robert Half, em agosto, com 1.000 profissionais, 31% planejavam começar a procurar uma nova vaga até o fim de 2026. O dado indica que o período de balanço também é de decisão para uma parcela relevante do mercado.

Responda a três perguntas e descubra qual MBA combina com a sua meta para 2027. O bloco acontece ao vivo, com a participação do chat.



QUERO DESCOBRIR MEU MBA

Como organizar a decisão

Os números sugerem um padrão: quem busca crescimento e remuneração tende a procurar outra empresa na mesma área, e quem mira outra profissão pesa mais o dinheiro e a qualidade de vida. Entender em qual grupo você está ajuda a transformar o incômodo em plano.

Em qualquer dos casos, três passos dão clareza à decisão: definir a meta principal para 2027, medir a distância entre o cargo atual e o desejado e listar as competências que faltam. Para quem pensa em mudar de área, o planejamento financeiro do período de adaptação também entra na conta. Especializações e MBAs são um dos caminhos para aprofundar conhecimentos e ampliar a visão profissional nesse trajeto.

Um bloco para decidir ao vivo

Na live Antecipe seu 2027, que a EXAME Saint Paul realiza neste sábado, 28 de novembro, às 10h, o bloco "Qual MBA é para você?" parte de três perguntas feitas ao chat: a meta número 1 para 2027, a área em que a pessoa atua hoje e o que mais a trava. Com as respostas, os professores indicam qual dos seis MBAs online combina com cada perfil: IA para Negócios, Finanças Corporativas, Liderança e Gestão, Marketing: Branding e Performance, Mercado Financeiro e Inteligência de Mercado. A inscrição é gratuita e feita na página do evento.

A condição especial de Black Friday dos MBAs online será revelada apenas ao vivo, para quem participar da live. As vagas são limitadas.



QUERO APROVEITAR A BLACK FRIDAY