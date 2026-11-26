O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de tempestades para seis estados brasileiros nesta quinta-feira, 26. A previsão inclui chuvas intensas e ventos que podem chegar a 100 km/h, com risco de alagamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O aviso, classificado como de perigo, começou à meia-noite e permanece válido até as 23h59. As áreas afetadas são Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul.

Segundo o Inmet, são esperadas precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora, ou até 100 milímetros ao longo do dia. As rajadas de vento podem variar de 60 a 100 km/h.

O instituto aponta baixo risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Ainda assim, recomenda que a população evite permanecer debaixo de árvores durante as rajadas de vento e não estacione veículos perto de torres de transmissão ou placas de propaganda.

Em caso de tempestades, a orientação também é desligar aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia.

Alerta amarelo de chuvas intensas em 14 estados

Além do aviso laranja, o Inmet emitiu alerta amarelo, de perigo potencial, para chuvas intensas em 14 estados e no Distrito Federal.

A previsão abrange Acre, parte do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, parte do Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul, parte do Tocantins, Paraná, São Paulo, boa parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, parte de Santa Catarina e parte da Bahia.

O alerta também vale até as 23h59 desta quinta-feira. Nestas localidades, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 km/h.

O Inmet aponta baixo risco de alagamentos, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.

São Paulo com risco de alagamentos e deslizamentos

A Defesa Civil de São Paulo mobilizou o Gabinete Especial da Operação El Niño nesta quarta-feira, 25, e quinta-feira, 26, para acompanhar as condições meteorológicas e coordenar ações de prevenção no estado.

A previsão é de chuva persistente, de intensidade moderada a forte na faixa leste paulista. No litoral e na Serra da Mantiqueira, as precipitações podem ser fortes a muito fortes, com acumulados mais expressivos. Na sexta-feira, 27, a tendência é de redução gradual das precipitações.

Segundo a Defesa Civil, a combinação de chuva persistente e solo encharcado aumenta o risco de deslizamentos de terra, alagamentos, enchentes e enxurradas. Mesmo depois que as precipitações diminuírem, o perigo pode continuar elevado devido à saturação do solo.

O gabinete especial reúne representantes do governo estadual, concessionárias de água, energia e gás, forças policiais e Corpo de Bombeiros para integrar o monitoramento e a resposta a possíveis ocorrências.

A Defesa Civil recomenda que moradores evitem atravessar ruas alagadas, mesmo de carro, e mantenham distância de rios e córregos durante as chuvas. Em áreas sujeitas a deslizamentos, é importante observar sinais como rachaduras no solo e nas paredes, inclinação de árvores e postes e movimentação de terra.

Também é recomendado procurar abrigo em edificações fechadas durante tempestades com raios, evitar áreas abertas e recolher objetos soltos de quintais, varandas e sacadas diante da previsão de ventos fortes.

Moradores podem receber alertas gratuitos da Defesa Civil por SMS. Para isso, basta enviar o CEP da localidade para o número 40199. Em situações de emergência, os contatos são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.