Kily González, novo técnico do Inter Miami, tem história especial com Messi

O Inter Miami anunciou Cristian “Kily” González como seu novo treinador. Aos 52 anos, o argentino assumirá o comando da equipe após receber sua autorização de trabalho e substituirá Guillermo Hoyos, tornando-se o quarto técnico permanente e o quarto argentino consecutivo a dirigir o clube nos últimos três anos.

Mas, para Lionel Messi, a chegada de Kily González representa também um reencontro com alguém que esteve presente em um momento marcante do início de sua história pela seleção argentina.

Os dois foram companheiros na Albiceleste durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. Kily, porém, ficou especialmente marcado por sua atitude nos bastidores da estreia de Messi pela seleção.

O apoio a Messi após expulsão

Messi foi expulso com menos de um minuto em campo em seu primeiro jogo pela Argentina, em um amistoso contra a Hungria. O jovem atacante deixou o gramado em lágrimas e encontrou apoio de González no vestiário.

Anos depois, Messi relembrou o episódio e contou que as palavras do então companheiro ficaram marcadas em sua memória.

"Foi um momento muito difícil para mim porque minha estreia significava muito. Entrei no vestiário chorando, não conseguia segurar as lágrimas, mas lembro que Kily disse: ‘Não se preocupe, aconteceu a mesma coisa comigo, e eu continuei jogando pela seleção’. E foi exatamente o que aconteceu; ainda estou jogando milhões de jogos depoi", afirmou o jogador.

O vínculo entre os dois também se manteve fora dos campos. González esteve entre as pessoas que receberam Messi em Rosario após a conquista da Copa do Mundo de 2022.

Desafio no Inter Miami

Kily González chega ao Inter Miami depois de uma sequência negativa. O time venceu apenas uma das últimas sete partidas competitivas, mesmo com Messi em campo durante boa parte dos minutos disponíveis.

O novo treinador tem passagens por Rosario Central, Unión de Santa Fe e Platense. Seu estilo é conhecido por uma abordagem mais agressiva e direta, o que levanta dúvidas sobre como trabalhará com um elenco que reúne nomes experientes como Messi e Luis Suárez.