O Dayvigo, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para tratar a insônia em adultos, deve chegar às farmácias brasileiras entre o fim de 2026 e o início de 2027, segundo a Eurofarma. Em agosto, a expectativa divulgada era de que as vendas começassem ainda no segundo semestre deste ano.

A Eurofarma ficará responsável pela comercialização, promoção e distribuição no país. A farmacêutica japonesa Eisai, que desenvolveu o medicamento, mantém a titularidade do registro sanitário e a coordenação da marca no mercado global. A estimativa das empresas é de que a caixa com 28 comprimidos de 5 mg custe cerca de R$ 200.

Como o Dayvigo age no cérebro

O princípio ativo do remédio, o lemborexante, bloqueia dois receptores da orexina, também chamada hipocretina, uma substância que ajuda a manter o cérebro desperto. Ao reduzir esse sinal de vigília, o medicamento facilita o início e a manutenção do sono. É o primeiro remédio com esse mecanismo aprovado no Brasil. Já os benzodiazepínicos e as chamadas drogas Z, grupo que inclui o zolpidem, atuam sobre o sistema do GABA, neurotransmissor que reduz a atividade do sistema nervoso.

Uma revisão publicada na revista The Lancet, com participação de pesquisadores da Universidade de Oxford, comparou 36 alternativas farmacológicas para a insônia. O lemborexante e a eszopiclona estiveram entre os medicamentos com resultados mais favoráveis. No tratamento de longo prazo, ambos tiveram melhor desempenho que o placebo nas medidas de eficácia, mas os autores classificaram a certeza dessa evidência como muito baixa.

Segundo a Anvisa, a dose inicial recomendada é de 5 mg, uma vez por noite, pouco antes de deitar, com pelo menos sete horas até o horário previsto para acordar. A dose pode chegar a 10 mg, a depender da resposta ao tratamento e da tolerância do paciente.

Como é feito o tratamento da insônia crônica

A terapia cognitivo-comportamental para insônia (TCC-I) é o tratamento de primeira linha para adultos com insônia crônica, segundo diretrizes internacionais. A abordagem combina técnicas para ajustar os horários de sono e trabalhar comportamentos e preocupações que dificultam dormir. Medidas de higiene do sono, como reduzir o consumo de cafeína no fim do dia e manter horários regulares, podem fazer parte do tratamento.

No Brasil, um estudo publicado na Revista de Saúde Pública, com base na Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, apontou que 35,1% das pessoas com 15 anos ou mais relataram problemas de sono e 8,5% disseram ter usado medicamentos para dormir.