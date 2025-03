Astro do basquete Stephen Curry lança bebida esportiva em parceria com Michelle Obama

Conhecido pelo talento nas quadras em partidas da NBA, Stephen Curry, jogador do Golden State Warriors, agora se dedica também ao mundo dos negócios. O atleta pretende turbinar a saúde e as performances de outros atletas com uma nova bebida esportiva, que será lançada em parceria com a marca de alimentos fundada pela ex-primeira dama dos EUA, Michelle Obama.

O negócio estabelecido entre Curry e a PLEZi, fabricante de bebidas para crianças, marca a entrada do jogador em um mercado de aproximadamente US$ 25 bilhões, segundo a CNN.

No setor de bebidas esportivas, há concorrentes de peso, como as marcas globais Coca-Cola e Gatorade da PepsiCo. Além de empresários que surgiram do esporte, como o jogador futebol Lionel Messi, dono da Más+ by Messi, e o lutador Logan Paul, fundador da Prime Hydration.

Nomeada de PLEZi Hydration, a bebida está estreando com três sabores — limão lima, ponche tropical e laranja manga twist — e está disponível na Amazon (dos EUA), em supermercados selecionados na Califórnia e na casa do time de Curry, o Golden State Warriors.

As bebidas esportivas devem atingir um mercado de US$ 32,6 bilhões nos Estados Unidos até 2028, de acordo com dados da companhia de pesquisa Mintel. A categoria está crescendo à medida que os consumidores veem nas bebidas de valor nutricional adicional uma ótima alternativa aos refrigerantes.

Na semana passada, a marca de refrigerantes prebióticos Poppi foi vendida por US$ 1,6 bilhão para a PepsiCo, talvez sinalizando que a Big Beverage não vê a demanda diminuir tão cedo.

O diretor de operações da PLEZi, Anup Shah, acredita que o sabor e os ingredientes do novo produto ajudarão a diferenciá-la em um setor que já está saturado.

Curry e sua esposa, Ayesha, foram "fundamentais" na criação da bebida, explicou Shah. A PLEZi Hydration contém o dobro de eletrólitos, sem adição de açúcar, menor teor de sódio e mais potássio em comparação com os produtos de marcas concorrentes.

“Quando fizemos uma análise do mercado, muitas das bebidas esportivas do mercado têm muito açúcar ou muitos adoçantes artificiais”, explicou Shah à CNN americana. “O que amamos em (Curry) é que ele traz credibilidade ao espaço... e ele queria lançar um produto que fosse uma opção melhor para os consumidores.”

Curry e Ayesha também atuam como investidores e parceiros de marca na PLEZi, que ainda é uma pequena empresa no espaço alimentício.

A PLEZi foi lançada há dois anos com a promessa de fazer alternativas mais saudáveis ​​para bebidas infantis, como sucos de caixinha. Além da bebida de hidratação Curry, a empresa tem um refrigerante carbonatado chamado PLEZi Fizz — tudo parte do plano da marca de “amadurecer” o portfólio, acrescentou Shah.