Esporte

Fase de grupos copa 2026

Goleiro do Marrocos só sofreu dois gols em nove cobranças de penaltis

Defesa diante de Mbappé reforça retrospecto do goleiro Yassine Bounou, que já decidiu classificações da seleção em disputas de pênaltis

Yassine Bounou: goleiro é destaque no Marrocos (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Yassine Bounou: goleiro é destaque no Marrocos (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 9 de julho de 2026 às 18h27.

Parar Kylian Mbappé em uma Copa do Mundo é tarefa para poucos. O goleiro Yassine Bounou, porém, transformou a defesa do pênalti cobrado pelo atacante francês em mais um capítulo de um retrospecto incomum nos Mundiais.

Com a cobrança defendida nas quartas de final desta quinta-feira, 9, o marroquino passou a somar apenas dois gols sofridos em nove pênaltis enfrentados em Copas do Mundo, considerando cobranças durante as partidas e disputas por pênaltis.

Mais defesas do que gols sofridos

Das nove cobranças, Bounou defendeu quatro. Outras três não entraram porque os adversários mandaram a bola para fora ou na trave. Apenas duas terminaram em gol.

O pênalti defendido diante de Mbappé foi o primeiro do goleiro durante o tempo regulamentar de uma Copa. Até então, seu retrospecto havia sido construído principalmente nas disputas que decidiram classificações do Marrocos.

Destaque desde a Copa do Catar

A reputação de Bounou como especialista começou a ganhar força na Copa de 2022. Nas oitavas de final contra a Espanha, ele terminou a disputa de pênaltis sem ser vazado, defendendo duas cobranças, enquanto outra acertou a trave.

Neste Mundial, o goleiro voltou a ser decisivo nas oitavas de final, diante da Holanda. Na disputa por pênaltis, sofreu dois gols, defendeu uma cobrança e viu outras duas não encontrarem o alvo.

A defesa sobre Mbappé amplia uma das estatísticas mais expressivas entre goleiros em atividade na história das Copas e reforça o papel de Bounou como um dos principais nomes da campanha marroquina no torneio.

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