Goleiro do Marrocos só sofreu dois gols em nove cobranças de penaltis

Parar Kylian Mbappé em uma Copa do Mundo é tarefa para poucos. O goleiro Yassine Bounou, porém, transformou a defesa do pênalti cobrado pelo atacante francês em mais um capítulo de um retrospecto incomum nos Mundiais.

Com a cobrança defendida nas quartas de final desta quinta-feira, 9, o marroquino passou a somar apenas dois gols sofridos em nove pênaltis enfrentados em Copas do Mundo, considerando cobranças durante as partidas e disputas por pênaltis.

Mais defesas do que gols sofridos

Das nove cobranças, Bounou defendeu quatro. Outras três não entraram porque os adversários mandaram a bola para fora ou na trave. Apenas duas terminaram em gol.

O pênalti defendido diante de Mbappé foi o primeiro do goleiro durante o tempo regulamentar de uma Copa. Até então, seu retrospecto havia sido construído principalmente nas disputas que decidiram classificações do Marrocos.

Destaque desde a Copa do Catar

A reputação de Bounou como especialista começou a ganhar força na Copa de 2022. Nas oitavas de final contra a Espanha, ele terminou a disputa de pênaltis sem ser vazado, defendendo duas cobranças, enquanto outra acertou a trave.

Neste Mundial, o goleiro voltou a ser decisivo nas oitavas de final, diante da Holanda. Na disputa por pênaltis, sofreu dois gols, defendeu uma cobrança e viu outras duas não encontrarem o alvo.

A defesa sobre Mbappé amplia uma das estatísticas mais expressivas entre goleiros em atividade na história das Copas e reforça o papel de Bounou como um dos principais nomes da campanha marroquina no torneio.