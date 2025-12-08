Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

'Nascar Brasil já movimenta R$ 150 milhões e entra no radar de grandes empresas’, diz CEO

Categoria do automobilismo nasceu nos Estados Unidos, mas já avança no Brasil. Marcas como Petrobras, Ford e Chevrolet são atraídas em um mercado global que movimenta bilhões em direitos e patrocínios

Final da Nascar Brasil 2025 foi no autódromo de Interlagos, em São Paulo, e teve Rubinho Barrichello no pódio (Nascar Brasil/Divulgação)

Final da Nascar Brasil 2025 foi no autódromo de Interlagos, em São Paulo, e teve Rubinho Barrichello no pódio (Nascar Brasil/Divulgação)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 13h22.

Última atualização em 8 de dezembro de 2025 às 13h33.

Tudo sobreCEOs
Saiba mais

A aposta da Mais Brasil, empresa que trouxe o automobilismo da Nascar para o Brasil, já deixou de ser apenas um projeto esportivo para se tornar um negócio em expansão. Em apenas três anos de operação, a categoria movimenta cerca de R$ 150 milhões por ano na economia brasileira, segundo Carlos Col, CEO da empresa que detém os direitos da NASCAR no país. O número inclui patrocínios, investimentos das equipes, eventos e impacto direto nas cidades-sede.

“Primeiro você apresenta o produto, conquista os fãs e depois vem a movimentação financeira. Ainda é um negócio jovem no Brasil, mas já ganha relevância”, afirma o executivo em entrevista à EXAME, direto de Interlagos – autódromo que recebeu a final neste domingo, 7, e contou com Rubinho Barrichello como o campeão.

O modelo brasileiro se inspira em um gigante global. Nos Estados Unidos, a Nascar está entre as maiores potências do esporte mundial em negócios. Em 2024, a liga fechou um acordo de US$ 7,7 bilhões em direitos de transmissão por sete anos com um pool formado por FOX Sports, NBC Sports, Amazon Prime e TNT Sports. Só em patrocínios, o campeonato americano movimentou cerca de US$ 400 milhões no último ano.

Carlos Col, CEO da Nascar Brasil: “A NASCAR dos Estados Unidos é uma potência ao lado da NBA e da NFL. A ideia foi trazer mais uma opção forte para o automobilismo brasileiro” (Nascar Brasil/Divulgação)

De benchmark à criação da Nascar Brasil

Col acompanha de perto a Nascar americana há anos. Em 2022, iniciou as conversas para trazer a operação ao Brasil — que já tem versões no México, Canadá e Europa. A estreia oficial veio em 2023.

“A Nascar dos Estados Unidos é uma potência ao lado da NBA e da NFL. A ideia foi trazer mais uma opção forte para o automobilismo brasileiro, tanto para pilotos profissionais quanto para novos talentos”, diz.

Em pouco tempo, o projeto chamou a atenção da matriz americana. Segundo Col, executivos da NASCAR nos EUA avaliam que a versão brasileira já é, hoje, a melhor fora dos Estados Unidos, considerando crescimento, qualidade dos pilotos, disputas e público.

Petrobras, Ford e Chevrolet ancoram o crescimento

A entrada de grandes patrocinadores acelerou a estruturação do negócio. Atualmente, a NASCAR Brasil tem como parceiros oficiais:

  • Petrobras, como fornecedora de combustível
  • Ford e Chevrolet, como montadoras
  • Carter, na área de lubrificantes

“A partir deste ano temos a Petrobras como patrocinadora. É a maior empresa brasileira apostando na categoria”, afirma.

A Toyota, que também integra a Nascar nos Estados Unidos, já está no radar para o Brasil. “Estamos em conversa. A chance para 2027 é boa”, diz.

Carros da Nascar Brasil carregam logo de diferentes empresas na final realizada em São Paulo em 07 de novembro de 2025 (Nascar Brasil/Divulgação)

Público cresce e categoria vira plataforma de negócios

Além das corridas, a NASCAR Brasil vem se consolidando como um ambiente de negócios corporativos. No evento mais recente, foram montados 55 camarotes de empresas, reunindo patrocinadores e companhias que usam o espaço como plataforma de relacionamento e geração de negócios.

“Muitas empresas nem têm ligação direta com a categoria, mas usam esse ambiente para relacionamento B2B”, explica Col.

A expectativa de público em algumas etapas já chega a 30 mil pessoas por evento, o que impulsiona diretamente o interesse das marcas. “A base de fãs é o que destrava o crescimento econômico da categoria”, diz o CEO.

Carros adaptados ao Brasil e corrida 100% com etanol

Diferentemente do modelo americano, focado em circuitos ovais e carros mais robustos, a categoria no Brasil foi totalmente adaptada às pistas nacionais. Os carros são mais leves, mais ágeis e menos potentes.

A sustentabilidade também ganhou protagonismo:

  • Todos os carros são movidos a etanol
  • O safety car é 100% elétrico
  • Estudos avançam para a hibridização dos modelos nos próximos anos

“A categoria 100% elétrica ainda deve demorar, mas já estamos testando caminhos para o híbrido”, afirma.

Programa já leva jovens pilotos brasileiros para as pistas dos EUA

Um dos pilares estratégicos da Nascar Brasil é o programa Driver Development, criado para construir uma ponte direta com o mercado americano.

Em 2024:

  • 7 jovens pilotos (17 a 21 anos) participaram da seletiva
  • 5 foram para os Estados Unidos
  • 2 venceram a fase final e já disputam corridas nas categorias de base

“Até aqui, todos os custos foram nossos. Agora existe uma promessa de apoio da própria Nascar para buscar patrocinadores e levar brasileiros à Cup Series”, afirma.

A aposta na formação de pilotos também passa pela própria vivência do executivo nas pistas. Col foi companheiro de equipe de Ayrton Senna no kart, antes do ídolo conquistar o mundo na Fórmula 1 — uma experiência que, segundo ele, marcou sua visão sobre desenvolvimento de talentos.

“Mesmo ainda no kart, já era claro que o Ayrton era uma pessoa especial. Ele tinha um nível de foco e determinação raríssimos, sempre sustentados por um talento muito grande”, diz.

Novas pistas e expansão nacional

A categoria terá forte expansão geográfica a partir de 2026, com novas praças e retorno a circuitos históricos:

  • Chapecó (SC) – pista nova
  • Brasília (DF) – retorno após 11 anos
  • Goiânia (GO) – autódromo reformado para o MotoGP

“Nosso próximo calendário não vai repetir nenhuma pista. Queremos levar a Nascar para mais estados brasileiros”, diz Col.

Rubinho Barrichello vence a terceira edição do Nascar Brasil em São Paulo (Nascar Brasil/Divulgação)

Do Brasil para o mundo: um negócio ainda jovem, mas em escala global

Embora a operação brasileira ainda esteja em fase de consolidação financeira, o espelhamento no mercado americano dá a dimensão do potencial do negócio.

Enquanto a Nascar Brasil movimenta R$ 150 milhões por ano, a categoria global opera em um mercado que gira bilhões de dólares em direitos e patrocínios, com contratos de transmissão multimilionários e presença massiva de marcas globais.

“No começo, você constrói base. Depois constrói dinheiro. Estamos exatamente nesse ponto de virada”, afirma o CEO.

Acompanhe tudo sobre:CEOsAutomobilismoEstados Unidos (EUA)

Mais de Negócios

Empresa capixaba fatura meio bilhão combatendo um risco digital invisível

O banco mineiro que virou aliado das PMEs e provedores de internet no Brasil

Riachuelo aposta em 'loja conceito' e IA para inovar no varejo em 2026

Com R$ 2,7 bi de receita, Kovr lança seguro contra ataques hackers em PMEs

Mais na Exame

Tecnologia

O Banco Mercantil apostou nos brasileiros 50+ — e pôs a IA no centro

Um conteúdo Bússola

Segurança de dados para PMEs não precisa ser complicada

Ciência

Einstein ou Bohr? Século depois, física dá resposta com experimento inédito

Mundo

Terremoto de 7,6 atinge costa do Japão e provoca alertas de tsunami