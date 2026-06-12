Matheus Cunha: trajetória e como joga o atacante da Seleção Brasileira

Matheus Cunha é um dos exemplos que o futuro no futebol também pode ser construído nas quadras de futsal. O atacante, nascido em João Pessoa, atuava pelo Esporte Clube Cabo Branco e com a qualidade e talento nos pés, chamou a atenção do técnico Barão Xavier.

Trajetória de Mateus Cunha no futebol europeu

Barão recomendou o atacante ao Coritiba, onde ele atuou somente em um jogo pelo sub-19. Mesmo assim, o jogador foi tentar a sorte em seu primeiro clube longe do futebol brasileiro: no Sion, da Suíça.

No clube suíço, foram 13 participações diretas em gols em 33 partidas. A partir dali, o atacante deu um salto em sua carreira e pôde defender clubes como o RB Leipzig e Hertha Berlim, ambos da Alemanha, o Atlético de Madrid, da Espanha, Wolverhampton e Manchester United, equipes da Inglaterra.

A conquista dos Jogos Olímpicos com a Seleção brasileira

Em meio às experiências nas equipes no futebol europeu, o jogador conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Naquela ocasião, Cunha vestia a camisa 9 da Seleção Brasileira — a mesma que usará na Copa do Mundo 2026.

Hoje o jogador defende as cores do Manchester United e foi um jogador importante dos Red Devils na temporada, ao marcar dez gols e dar duas assistências.

Como joga Matheus Cunha?

O atacante chamou atenção de Ancelotti por ser um jogador versátil e que ajuda na construção de jogadas. Além disso, ao contrário de um centroavante mais fixo na área, ele se movimenta no setor ofensivo e ataca os espaços para buscar o gol.

Em muitas oportunidades, ele pode sair da área, voltar para receber a bola e participar das jogadas. Com Ancelotti na Seleção, ele pode trocar constantemente de posição e dar mais mobilidade ao ataque.