Técnico da França faz alerta sobre o Paraguai antes das oitavas: 'não avançou por sorte'

Deschamps: técnico da França elogiou o Paraguai antes do duelo pelas oitavas da Copa do Mundo (AFP)
Redatora
Publicado em 2 de julho de 2026 às 06h32.
O técnico da França, Didier Deschamps, elogiou o Paraguai e afirmou que a seleção sul-americana chega às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 por mérito. Para o comandante francês, a eliminação da Alemanha nos pênaltis mostrou a qualidade do próximo adversário da equipe.
As declarações foram feitas à imprensa após a vitória da França por 3 a 0 sobre a Suécia, na última terça-feira, 30.O confronto entre franceses e paraguaios será disputado no próximo sábado, 4, às 18h (de Brasília), na Filadélfia, valendo vaga nas quartas de final.
Após garantir a vaga nas oitavas, Deschamps afirmou que o Paraguai demonstrou qualidade ao superar a Alemanha e descartou qualquer ideia de que a classificação tenha sido fruto do acaso.
"A Alemanha é uma bela equipe. [O Paraguai] é um adversário que tem bons jogadores. Não avançaram às oitavas de final por sorte", declarou o treinador.
O técnico acrescentou que a seleção francesa aproveitará os próximos dias para celebrar a vitória sobre a Suécia antes de iniciar a preparação para o confronto decisivo.
A partida contra a Suécia marcou o retorno de Deschamps ao comando da equipe após viajar à França para participar do velório da mãe. Durante a comemoração do primeiro gol, Kylian Mbappé abraçou o treinador na área técnica. No fim da partida, ao substituir o atacante, Deschamps retribuiu o gesto com uma reverência à beira do campo.
Após a vitória, Mbappé destacou a união do grupo para apoiar o treinador durante o período de luto e afirmou que a equipe ainda pode evoluir na competição.
Ao comentar o próximo compromisso, o capitão francês lembrou que a fase eliminatória exige outro nível de desempenho. "Uma nova competição começou hoje. Jogamos bem, ainda podemos melhorar", afirmou.
França e Paraguai entram em campo no próximo sábado, 4, às 18h (de Brasília), na Filadélfia. Os paraguaios chegam embalados pela classificação sobre a Alemanha, enquanto os franceses avançaram após a vitória por 3 a 0 diante da Suécia.