Técnico da França faz alerta sobre o Paraguai antes das oitavas: 'não avançou por sorte'

O técnico da França, Didier Deschamps, elogiou o Paraguai e afirmou que a seleção sul-americana chega às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 por mérito. Para o comandante francês, a eliminação da Alemanha nos pênaltis mostrou a qualidade do próximo adversário da equipe.

As declarações foram feitas à imprensa após a vitória da França por 3 a 0 sobre a Suécia, na última terça-feira, 30.

O confronto entre franceses e paraguaios será disputado no próximo sábado, 4, às 18h (de Brasília), na Filadélfia, valendo vaga nas quartas de final.

Deschamps comenta classificação para as oitavas

Após garantir a vaga nas oitavas, Deschamps afirmou que o Paraguai demonstrou qualidade ao superar a Alemanha e descartou qualquer ideia de que a classificação tenha sido fruto do acaso.

"A Alemanha é uma bela equipe. [O Paraguai] é um adversário que tem bons jogadores. Não avançaram às oitavas de final por sorte", declarou o treinador.

O técnico acrescentou que a seleção francesa aproveitará os próximos dias para celebrar a vitória sobre a Suécia antes de iniciar a preparação para o confronto decisivo.

Mbappé projeta duelo decisivo

A partida contra a Suécia marcou o retorno de Deschamps ao comando da equipe após viajar à França para participar do velório da mãe. Durante a comemoração do primeiro gol, Kylian Mbappé abraçou o treinador na área técnica. No fim da partida, ao substituir o atacante, Deschamps retribuiu o gesto com uma reverência à beira do campo.

Após a vitória, Mbappé destacou a união do grupo para apoiar o treinador durante o período de luto e afirmou que a equipe ainda pode evoluir na competição.

Ao comentar o próximo compromisso, o capitão francês lembrou que a fase eliminatória exige outro nível de desempenho. "Uma nova competição começou hoje. Jogamos bem, ainda podemos melhorar", afirmou.

França e Paraguai disputam vaga nas quartas

França e Paraguai entram em campo no próximo sábado, 4, às 18h (de Brasília), na Filadélfia. Os paraguaios chegam embalados pela classificação sobre a Alemanha, enquanto os franceses avançaram após a vitória por 3 a 0 diante da Suécia.