Copa do Mundo 2026: como funciona o sorteio? Veja o horário e onde assistir

O Sorteio para a Copa do Mundo de 2026 acontece nesta sexta-feira, 5, às 14h, no horário de Brasília, em Washington, capital dos Estados Unidos.

O evento é aguardado por milhões de torcedores ao redor do mundo, que finalmente saberão os adversários de suas seleções na competição.

Com 48 seleções participando pela primeira vez, o sorteio vai dividir os times em 12 grupos, com quatro países em cada um.

Como funciona?

O sorteio será feito a partir da distribuição das seleções em quatro potes, com base no ranking da Fifa. Cada pote terá um número específico de equipes, e o objetivo é garantir que as seleções do mesmo pote não se enfrentem na fase de grupos. Além disso, algumas seleções já têm grupos definidos devido à condição de sede.

Copa do Mundo 2026: tudo que você precisa saber

Principais pontos do sorteio:

Potes: as 48 seleções serão distribuídas em quatro potes, com o Brasil e outras nove seleções no pote 1, como cabeças de chave.

Seleções sede: México, Canadá e Estados Unidos são os países-sede e já têm seus grupos definidos (México no A, Canadá no B e Estados Unidos no D).

Repescagem: seis seleções que se classificarem via repescagem, em março de 2026, estarão no pote 4, com o menor ranking.

Proibição de seleções da mesma confederação: as seleções não podem cair no mesmo grupo, exceto as europeias, que podem ter até duas seleções por grupo.

Composição dos grupos: os grupos serão compostos por uma seleção de cada pote, com exceção do pote 1 (que já contém os cabeças de chave).

Primeiro jogo: a FIFA já determinou a posição dos potes nos grupos, o que definirá a ordem dos jogos de cada seleção.

Onde assistir?

No Brasil, será transmitido pela Globo e SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), além de plataformas digitais como Fifa+, CazéTV e GE TV (YouTube).