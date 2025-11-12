Esporte

Maratona do Rio 2026: inscrições tem sorteio inédito de vagas

Sorteio será implementado em 2026 para colocar a corrida nos padrões das grandes maratonas internacionais

Maratona Rio: veja como se inscrever para a edição de 2026 de uma das maiores corridas do Brasil (Getty Images/Matthew Stockman)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 15h47.

A Maratona do Rio 2026 abriu suas inscrições nesta quarta-feira 12. A maior corrida de rua do Brasil, que ocorrerá entre os dias 3 e 7 de junho de 2026, no feriado de Corpus Christi, traz uma novidade: um sorteio gratuito para vagas nas provas de 21 km, 42 km e no Desafio 21 km + 42 km. Segundo a organização do evento, essa iniciativa tem o objetivo de democratizar o acesso à maratona e colocá-la nos padrões internacionais.

Como participar?

Para garantir a chance de participar do sorteio, é preciso se cadastrar na plataforma GoDream entre os dias 12 e 26 de novembro de 2025. O sorteio será realizado com base no número da sorte extraído da Loteria Federal em 6 de dezembro. O resultado será divulgado em 10 de dezembro, e os sorteados terão um prazo até 15 de dezembro para confirmar a inscrição e realizar o pagamento da inscrição.

Vagas disponíveis

  • 21 km (Meia Maratona): 6.942 vagas sorteadas

  • 42 km (Maratona): 7.497 vagas sorteadas

  • Desafio 21 + 42 km: 2.280 vagas sorteadas

As provas de 5 km e 10 km terão inscrições abertas a partir de janeiro de 2026.

O percurso da maratona será o tradicional, com largada na Praia da Reserva e chegada na Marina da Glória, passando por pontos turísticos da cidade maravilhosa. São esperados mais de 60 mil corredores

