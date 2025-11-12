Maratona do Rio 2026: inscrições tem sorteio inédito de vagas

A Maratona do Rio 2026 abriu suas inscrições nesta quarta-feira 12. A maior corrida de rua do Brasil, que ocorrerá entre os dias 3 e 7 de junho de 2026, no feriado de Corpus Christi, traz uma novidade: um sorteio gratuito para vagas nas provas de 21 km, 42 km e no Desafio 21 km + 42 km. Segundo a organização do evento, essa iniciativa tem o objetivo de democratizar o acesso à maratona e colocá-la nos padrões internacionais.

Como participar?

Para garantir a chance de participar do sorteio, é preciso se cadastrar na plataforma GoDream entre os dias 12 e 26 de novembro de 2025. O sorteio será realizado com base no número da sorte extraído da Loteria Federal em 6 de dezembro. O resultado será divulgado em 10 de dezembro, e os sorteados terão um prazo até 15 de dezembro para confirmar a inscrição e realizar o pagamento da inscrição.

Vagas disponíveis

21 km (Meia Maratona): 6.942 vagas sorteadas

42 km (Maratona): 7.497 vagas sorteadas

Desafio 21 + 42 km: 2.280 vagas sorteadas

As provas de 5 km e 10 km terão inscrições abertas a partir de janeiro de 2026.

O percurso da maratona será o tradicional, com largada na Praia da Reserva e chegada na Marina da Glória, passando por pontos turísticos da cidade maravilhosa. São esperados mais de 60 mil corredores