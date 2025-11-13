Casual

O tênis mais leve do mundo é espanhol — e talvez você não conheça

Marca espanhola Joma apresenta o RS9000, tênis com placa de carbono de apenas 126 gramas

Joma RS9000: o tênis de corrida mais leve do planeta, com apenas 126 gramas (Joma/Reprodução)

13 de novembro de 2025

Em uma prova de corrida, qualquer detalhe pode mudar o resultado, seja na busca pelo pódio ou por um novo recorde pessoal. A escolha do tênis certo faz diferença: quanto mais leve o calçado, maior a eficiência na passada, com ganhos em velocidade e menor impacto nas articulações. Marcas consagradas como Nike e Adidas dominam o mercado de performance, mas o novo tênis mais leve do mundo não é fabricado por nenhuma delas.

A Joma, marca espanhola reconhecida globalmente por sua liderança em artigos de futsal e presença em esportes como tênis, padel e futebol de campo, decidiu ampliar sua atuação no segmento de corrida — o esporte mais praticado no mundo em 2024, segundo relatório da Strava.

O movimento rendeu destaque imediato: a empresa apresentou o RS9000, o tênis de corrida mais leve do planeta, com apenas 126 gramas.

Com drop de 8 mm, amortecimento neutro e entressola de PEBAX combinada a uma placa de carbono flexível, o modelo foi desenvolvido para provas em asfalto e distâncias que vão dos 10 km até a maratona completa. 

O RS9000 já estreou em competições oficiais: a atleta profissional Stella Rutto utilizou o modelo nos 10 km da prova Internacional de Brașov, enquanto Chiki Pérez correu a mesma distância em 28min14s no Campeonato Europeu de Atletismo de Estrada de 2025, garantindo a medalha de prata.

Com preço sugerido de £ 300 (cerca de R$ 1.833,74, na cotação atual), o tênis ainda não tem data confirmada de lançamento no Brasil. Embora o desempenho e o peso chamem atenção, a marca ainda não divulgou dados sobre durabilidade e aderência em piso molhado — pontos cruciais para corredores que buscam performance em diferentes condições de treino e prova.

RS9000 supera gigantes esportivas

A novidade da Joma desbancou, por pouco, o título de tênis mais leve do mundo que até então pertencia à Asics. Lançado em agosto deste ano, o Metaspeed Ray, modelo da marca japonesa, pesa 129 gramas — apenas três a mais do que o espanhol — e também traz placa de carbono otimizada. No Brasil, ele é vendido por R$ 2.999,99.

Fechando o pódio dos modelos mais leves do mercado está a Adidas, uma das marcas mais presentes entre corredores profissionais. Na Maratona de Nova York, o campeão Benson Kipruto cruzou a linha de chegada após 42 km em 2h08min09s, usando o Adizero Adios Pro Evo 2, que pesa 138 gramas, um dos mais leves já fabricados.

Com a chegada do RS9000, a disputa entre as marcas pela combinação perfeita entre leveza, velocidade e eficiência promete ganhar novos capítulos — e colocar a Joma, até então discreta no universo da corrida, no radar dos atletas de elite e dos amadores que buscam superar seus próprios limites.

