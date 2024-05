Maratona do Rio: recordes de inscritos e patrocinadores

Em pleno feriado de Corpus Christi, entre os dias 29 de maio e 2 de junho, o Cristo Redentor estará de braços abertos para receber os corredores da Maratona do Rio 2024. Com percursos planos em todas as provas (5, 10, 21, 42 e o Desafio Cidade Maravilhosa de 63 quilômetros) e paisagens de tirar o fôlego por praias, montanhas e pontos históricos, o evento vai receber neste ano em torno de 45 mil atletas – 81% de fora do Rio –, e um público total estimado em 120 mil pessoas, afirmando o tema desta 22ª edição do evento: O Brasil corre para o Rio.

A grandiosidade da corrida é proporcional ao impacto econômico que ela gera. Uma pesquisa contratada pela Dream Factory (organizadora da Maratona do Rio) com apoio do Apresenta e do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) calculou que o maior Festival de Corrida de Rua da América Latina gerou um impacto econômico de R$137,2 milhões ao estado do Rio de Janeiro na edição de 2023. A expectativa é de números ainda mais relevantes neste ano e uma movimentação financeira de R$ 355 milhões.

O cálculo levou em conta os gastos de corredores e frequentadores relacionados ao evento, como inscrição para a prova, hospedagem, transporte, alimentação, lazer, compra de produtos licenciados ou souvenirs, entre outros itens. O estudo concluiu que o gasto médio por pessoa foi de R$1.734. O RioGaleão estima que 188 mil pessoas vão desembarcar no Rio para o feriado e para a Maratona do Rio.

A mesma pesquisa revelou ainda que a Maratona do Rio teve uma contribuição direta de R$173 milhões para o Produto Interno Bruto (PIB) do estado, gerando 2,8 mil empregos formais e informais entre permanentes ou temporários, além de um aumento de R$80 milhões na renda dos trabalhadores locais.

“A Maratona do Rio vem ganhando cada vez mais importância no calendário de grandes eventos da Cidade Maravilhosa, com a geração de novas oportunidades de negócios diretos e indiretos, e pela experiência única que proporciona para corredores e frequentadores”, disse Jued Andari, diretor do cluster de esporte da Dream Factory.

A Maratona do Rio está comprometida em auxiliar as marcas e parceiros a oferecerem serviços e produtos direcionados aos corredores. Neste ano, a marca vai realizar uma pesquisa qualitativa para entender melhor o corredor em parceria com o Instituto NOSSO. Serão várias técnicas aplicadas com o objetivo de aproximar ao máximo a pesquisa do dia a dia dos corredores. Grupos de bate-papo com corredores de fora do Rio, diários com atletas locais acompanhando toda a preparação dentro e fora dos treinos ao longo de quatro semanas, até visitas aos grupos de corrida e locais de treino nas mais variadas regiões da cidade, além do mergulho nos dias das provas.

Serão mais de 100 corredores abordados. A pesquisa está acontecendo entre maio e junho, com corredores homens e mulheres de diferentes estados, de 20 a 60+, representantes das cinco distâncias oferecidas pela Maratona do Rio,

“Valorizamos não apenas os dados sociodemográficos, mas também o entendimento da comunidade, o que nos permitirá oferecer suporte completo às marcas e proporcionar as melhores experiências aos corredores”, disse Fernanda Cozac, diretora de Marketing da Dream Factory.



Um evento para todos



A experiência, vale destacar, é um dos diferenciais da Maratona do Rio. E ela não se limita aos corredores. Neste ano, durante o festival, a Arena Maratona na Marina da Glória receberá uma programação aberta ao público com área de alimentação, aulas de relaxamento, programação infantil e outras atividades para toda a família.

Por meio do projeto Maratona com Arte são realizadas ainda ações culturais como a Maratona Parade, uma exposição urbana itinerante que apresenta esculturas em forma de tênis gigante pintadas em grafite por artistas, além de shows com grandes nomes da nossa música, como DJ Marlboro, o ex-Barão Vermelho Rodrigo Santos e Sandra de Sá, entre outros.

A Maratona com Arte é patrocinada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, XP, Instituto Yduqs e Idomed por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Lei do ISS.

Outra novidade é que neste ano haverá mais um dia de prova. O festival abre na quarta, 29, com a retirada de kits e a abertura da arena ao público. Na quinta, pela primeira vez, os corredores poderão fazer 5 quilômetros largando, às 16h, do Aterro do Flamengo.

A expectativa do público é grande. Que o diga a telefonista Adriana Jesus. Moradora de Cascavel, no Paraná, ela começou a correr há dois anos para tratar uma depressão – e não parou mais. Na categoria PcD, Adriana, que tem deficiência visual, conquistou no ano passado a segunda colocação da Maratona do Rio na categoria 10 quilômetros. Para este ano, pretende repetir o feito. “As minhas expectativas são as melhores possíveis. Quero fazer uma prova bonita, alegre; olhar para o céu e poder agradecer por estar lá no Rio mais uma vez”, diz ela.

Vitrine para as marcas



O maior Festival de Corrida de Rua da América Latina também é palco para grandes marcas, como os patrocinadores master Águas do Rio, I Love Prio (marca que patrocina pela primeira vez o Festival), Michelob Ultra e Claro.

Marca oficial da Maratona do Rio, a Adidas, que patrocina pela terceira vez a corrida, terá uma loja de 603 metros quadrados (o dobro da última edição) e recorde de produtos licenciados – serão mais de 10 mil unidades de itens como corta-vento, short de corrida, camisas dry e algodão, além dos tênis Adizero SL e Adios Pro 3. As cores da loja vão refletir o amanhecer carioca, inspirando corredores de todo o mundo até cruzarem a linha de chegada.

Nesta largada, as marcas Yopp, de óculos esportivos; e Z2, de suplemento oficial, também lançaram produtos com a temática da prova.

A Maratona do Rio também investe em produtos próprios e numa área de alimentação e bebida, com a expectativa de venda de mais de 6 milhões em produtos e serviços durante os dias de evento.

Além dos produtos licenciados, as marcas também têm a oportunidade de gerar experiências para os corredores. Os corredores poderão brindar a conquista no pós-prova com bar Michelob Ultra. A Águas do Rio terá um espaço imersivo, assim como a Claro que disponibilizará vídeos dos corredores usando inteligência artificial (IA). A Gatorade, por exemplo, garantirá a hidratação em todas as provas. Já as crianças poderão usufruir de um espaço interativo promovido pelo Sesc RJ.

A Maratona do Rio 2024 conta com patrocínio master das marcas Águas do Rio, I Love Prio, Michelob Ultra e Claro, estas duas últimas por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro, via Secretaria de Esporte e Lazer. A marca esportiva oficial é a Adidas, e a Gatorade é hidratador oficial. O suplemento oficial é a Z2 Foods e patrocínio da prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e XP, além de coparticipação do Sesc RJ. A agência de turismo oficial é a Eventos.com.br. Os apoiadores são Dorflex Max e aeroporto RioGaleão. A Maratona do Rio conta ainda com a parceria da Granado, Fotop, Yopp Óculos Esportivos e Spid. As mídias oficiais são Eletromídia, Mix e Kallas, com transmissão oficial da ESPN. O festival é uma realização da Spiridon e Dream Factory.

Clique aqui para saber mais.

Grau de satisfação dos participantes

9 em cada 10 participantes da Maratona do Rio 2023, entre corredores e frequentadores, recomendariam o festival para amigos e familiares.

9,58 foi a nota média obtida na avaliação sobre recomendação, em uma escala de zero a 10. O principal motivo apontado para a aprovação do evento foi a organização.

87% foi o Net Promoter Score (NPS) obtido pela Maratona do Rio 2023, um índice considerado bastante alto e que avalia o grau de satisfação de clientes.

Impacto econômico do evento

R$ 1.734 foi o gasto médio entre corredores e frequentadores com Maratona do Rio para despesas variadas, como inscrição para a prova, hospedagem, alimentação, compra de produtos, transporte, entre outros itens.

O evento também proporcionou um aumento de R$ 80 milhões na renda dos trabalhadores do estado.

2.800 empregos formais e informais, entre permanentes ou temporários, foram gerados.