Calendário de corridas de rua 2025: onde correr pelo Brasil até o fim do ano

A corrida de rua se consagrou como um dos esportes favoritos dos brasileiros, acompanhando a crescente busca por atividades de bem-estar desde 2024. O esporte foi o mais praticado no período, segundo dados do Relatório Anual sobre Tendências de Esportes do Strava, com o Brasil alcançando mais de 19 milhões de atletas profissionais e amadores.

No ano passado, 2,8 mil eventos relacionados foram realizados no Brasil, conforme dados da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor. Para 2025, a expectativa é de aumento de 25% no número de inscritos, segundo projeção da Ticket Sports.

Confira a seguir as principais provas de corrida de rua que acontecem no último trimestre de 2025:

Outubro

Corrida Unimed Inspira Night (Londrina, PR)

Data: 4 de outubro

Distâncias: 4 e 8 km

Local: Hospital Unimed – Avenida dos Expedicionários, 750

Valor do ingresso: a partir de R$ 114,90

Saiba mais informações

Corra por uma Causa – com Zélia Duncan (Fortaleza, CE)

Data: 5 de outubro

Distâncias: 3, 5 e 10 km

Local: Aterro de Iracema – Avenida Beira Mar, 1140

Valor do ingresso: R$ 160

Saiba mais informações

Santander Track & Field Run Series (São Paulo, SP)

Data: 5 de outubro

Distâncias: 5, 10 e 15 km

Local: Shopping Vila Olímpia II

Valor do ingresso: a partir de R$ 114,95 (idosos) e R$ 229,90 (público geral)

Saiba mais informações

Lupo Sport Corre Manaus (Manaus, AM)

Data: 5 de outubro

Distâncias: 5 e 10 km

Local: Manauara Shopping

Valor do ingresso: R$ 120

Saiba mais informações

Meia Maratona do Mercado Público (Porto Alegre, RS)

Data: 5 de outubro

Distâncias: 5, 10 e 21,1 km

Local: Centro Histórico – Largo Jornalista Glênio Péres, 1

Valor do ingresso: a partir de R$ 115 (pessoas com deficiência) e R$ 230 (idosos e público geral)

Saiba mais informações

Sunset Run (Campos dos Goytacazes, RJ)

Data: 11 de outubro

Distâncias: 3 e 5 km e corrida Kids

Local: Avenida das Acácias – Cidade Jardim

Valor do ingresso: a partir de R$ 80 (crianças) e R$ 120 (público geral)

Saiba mais informações

Corrida TrekRun (Feira de Santana, BA)

Data: 12 de outubro

Distâncias: 5 e 10 km

Local: Avenida Noide Cerqueira, a definir

Valor do ingresso: a partir de R$ 129,90

Saiba mais informações

Athenas Run Longer 2025 (São Paulo, SP)

Data: 19 de outubro

Distâncias: 7, 14, 21,1 e 28 km

Local: Pista Expressa da Marginal Pinheiros – em frente ao Parque do Povo

Valor do ingresso: a partir de R$ 199,90

Saiba mais informações

Corrida New Balance (Rio de Janeiro, RJ)

Data: 26 de outubro

Distâncias: 7,5 e 15 km

Local: Monumento aos Pracinhas – Aterro do Flamengo

Valor do ingresso: R$ 169,90

Saiba mais informações

Novembro

Maratona de Jurerê (Florianópolis, SC)

Data: 1 e 2 de novembro

Distâncias: 5, 10, 21 e 42 km e corrida Kids

Local: IL Campanario Villaggio Resort – Avenida dos Búzios, s/n

Valor do ingresso: a partir de R$ 159,90 (adulto) e R$ 99,90 (Kids)

Saiba mais informações

Circuito Adidas MDR Recife 2025 (Recife, PE)

Data: 2 de novembro

Distâncias: 6 e 12 km

Local: Parque Dona Lindu – Boa Viagem

Valor do ingresso: a partir de R$ 149

Saiba mais informações

Barbie Run 2025 (São Paulo, SP)

Data: 9 de novembro

Distâncias: 3 e 6 km

Local: CepeUSP – Praça Prof. Rubião Meira, 61, Vila Universitária

Valor do ingresso: a partir de R$ 119 (pessoas com deficiência) e R$ 189 (público geral)

Saiba mais informações

Hoka Speed Run 2025 (Rio de Janeiro, RJ)

Data: 15 de novembro

Distâncias: 7,5, 15 e 30 km

Local: Aterro do Flamengo

Valor do ingresso: a partir de R$ 79,95 (idosos e pessoas com deficiência) e R$ 159,90 (público geral)

Saiba mais informações

Meia Maratona de João Pessoa (PB)

Data: 16 de novembro

Distâncias: 5, 10 e 21 km

Local: Largo da Gameleira – Orla de Manaíra/Tambaú

Valor do ingresso: a partir de R$ 65 (idosos e pessoas com deficiência) e R$ 130 (público geral)

Saiba mais informações

Maratona Monumental de Brasília (DF)

Data: 23 de novembro

Distâncias: 5, 10, 21,1 e 42 km

Local: Esplanada dos Ministérios

Valor do ingresso: a partir de R$ 79,95 (idosos e pessoas com deficiência) e R$ 159,90 (público geral)

Saiba mais informações

Maratona de Curitiba Santander 2025 (PR)

Data: 23 de novembro

Distâncias: 5, 10, 21 e 42 km

Local: Praça Nossa Senhora da Salete

Valor do ingresso: a partir de R$ 115 (idosos e pessoas com deficiência) e R$ 199 (público geral)

Saiba mais informações

Venus Women’s Half Marathon 2025 (São Paulo, SP)

Data: 30 de novembro

Distâncias: 5, 10, 15 e 21,1 km

Local: Pista Expressa da Marginal Pinheiros – em frente ao Parque do Povo

Valor do ingresso: a partir de R$ 179,90

Saiba mais informações

Dezembro

21 Milagres Run (São Miguel dos Milagres, AL)

Data: 7 de dezembro

Distâncias: 5, 10, 21 km e corrida Kids

Local: Povoado Porto da Rua

Valor do ingresso: a partir de R$ 80 (crianças) e R$ 120 (público geral)

Saiba mais informações

O2 Run 2025 (Belo Horizonte, MG)

Data: 14 de dezembro

Distâncias: 2, 5 e 10 km

Local: Lagoa Seca – Belvedere

Valor do ingresso: a partir de R$ 85

Saiba mais informações

Corrida de Confraternização do Cristo Redentor (Rio de Janeiro, RJ)

Data: 24 de dezembro

Distâncias: 12 km

Local: Avenida Salvador de Sá, 2

Valor do ingresso: a partir de R$ 110 (idosos) e R$ 169,90 (público geral)

Saiba mais informações

3ª Corrida Cesan (Vila Velha, ES)

Data: 28 de dezembro

Distâncias: 10 km

Local: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 – Praia da Costa

Valor do ingresso: R$ 75,90

Saiba mais informações

Corrida Internacional de São Silvestre (São Paulo, SP)

Data: 31 de dezembro

Distâncias: 15 km

Local: Avenida Paulista, entre as ruas Frei Caneca e Augusta

Valor do ingresso: a partir de R$ 319,90

Saiba mais informações