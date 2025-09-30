Calendário de corridas de rua 2025: onde correr pelo Brasil até o fim do ano

Corrida na rua: calendário cheio para os próximos meses (ASICS Brasil/Divulgação)
Redatora
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 06h22.
A corrida de rua se consagrou como um dos esportes favoritos dos brasileiros, acompanhando a crescente busca por atividades de bem-estar desde 2024. O esporte foi o mais praticado no período, segundo dados do Relatório Anual sobre Tendências de Esportes do Strava, com o Brasil alcançando mais de 19 milhões de atletas profissionais e amadores.
No ano passado, 2,8 mil eventos relacionados foram realizados no Brasil, conforme dados da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor. Para 2025, a expectativa é de aumento de 25% no número de inscritos, segundo projeção da Ticket Sports.
Confira a seguir as principais provas de corrida de rua que acontecem no último trimestre de 2025:
Data: 4 de outubro
Distâncias: 4 e 8 km
Local: Hospital Unimed – Avenida dos Expedicionários, 750
Valor do ingresso: a partir de R$ 114,90
Saiba mais informações
Data: 5 de outubro
Distâncias: 3, 5 e 10 km
Local: Aterro de Iracema – Avenida Beira Mar, 1140
Valor do ingresso: R$ 160
Saiba mais informações
Data: 5 de outubro
Distâncias: 5, 10 e 15 km
Local: Shopping Vila Olímpia II
Valor do ingresso: a partir de R$ 114,95 (idosos) e R$ 229,90 (público geral)
Saiba mais informações
Data: 5 de outubro
Distâncias: 5 e 10 km
Local: Manauara Shopping
Valor do ingresso: R$ 120
Saiba mais informações
Data: 5 de outubro
Distâncias: 5, 10 e 21,1 km
Local: Centro Histórico – Largo Jornalista Glênio Péres, 1
Valor do ingresso: a partir de R$ 115 (pessoas com deficiência) e R$ 230 (idosos e público geral)
Saiba mais informações
Data: 11 de outubro
Distâncias: 3 e 5 km e corrida Kids
Local: Avenida das Acácias – Cidade Jardim
Valor do ingresso: a partir de R$ 80 (crianças) e R$ 120 (público geral)
Saiba mais informações
Data: 12 de outubro
Distâncias: 5 e 10 km
Local: Avenida Noide Cerqueira, a definir
Valor do ingresso: a partir de R$ 129,90
Saiba mais informações
Data: 19 de outubro
Distâncias: 7, 14, 21,1 e 28 km
Local: Pista Expressa da Marginal Pinheiros – em frente ao Parque do Povo
Valor do ingresso: a partir de R$ 199,90
Saiba mais informações
Data: 26 de outubro
Distâncias: 7,5 e 15 km
Local: Monumento aos Pracinhas – Aterro do Flamengo
Valor do ingresso: R$ 169,90
Saiba mais informações
Data: 1 e 2 de novembro
Distâncias: 5, 10, 21 e 42 km e corrida Kids
Local: IL Campanario Villaggio Resort – Avenida dos Búzios, s/n
Valor do ingresso: a partir de R$ 159,90 (adulto) e R$ 99,90 (Kids)
Saiba mais informações
Data: 2 de novembro
Distâncias: 6 e 12 km
Local: Parque Dona Lindu – Boa Viagem
Valor do ingresso: a partir de R$ 149
Saiba mais informações
Data: 9 de novembro
Distâncias: 3 e 6 km
Local: CepeUSP – Praça Prof. Rubião Meira, 61, Vila Universitária
Valor do ingresso: a partir de R$ 119 (pessoas com deficiência) e R$ 189 (público geral)
Saiba mais informações
Data: 15 de novembro
Distâncias: 7,5, 15 e 30 km
Local: Aterro do Flamengo
Valor do ingresso: a partir de R$ 79,95 (idosos e pessoas com deficiência) e R$ 159,90 (público geral)
Saiba mais informações
Data: 16 de novembro
Distâncias: 5, 10 e 21 km
Local: Largo da Gameleira – Orla de Manaíra/Tambaú
Valor do ingresso: a partir de R$ 65 (idosos e pessoas com deficiência) e R$ 130 (público geral)
Saiba mais informações
Data: 23 de novembro
Distâncias: 5, 10, 21,1 e 42 km
Local: Esplanada dos Ministérios
Valor do ingresso: a partir de R$ 79,95 (idosos e pessoas com deficiência) e R$ 159,90 (público geral)
Saiba mais informações
Data: 23 de novembro
Distâncias: 5, 10, 21 e 42 km
Local: Praça Nossa Senhora da Salete
Valor do ingresso: a partir de R$ 115 (idosos e pessoas com deficiência) e R$ 199 (público geral)
Saiba mais informações
Data: 30 de novembro
Distâncias: 5, 10, 15 e 21,1 km
Local: Pista Expressa da Marginal Pinheiros – em frente ao Parque do Povo
Valor do ingresso: a partir de R$ 179,90
Saiba mais informações
Data: 7 de dezembro
Distâncias: 5, 10, 21 km e corrida Kids
Local: Povoado Porto da Rua
Valor do ingresso: a partir de R$ 80 (crianças) e R$ 120 (público geral)
Saiba mais informações
Data: 14 de dezembro
Distâncias: 2, 5 e 10 km
Local: Lagoa Seca – Belvedere
Valor do ingresso: a partir de R$ 85
Saiba mais informações
Data: 24 de dezembro
Distâncias: 12 km
Local: Avenida Salvador de Sá, 2
Valor do ingresso: a partir de R$ 110 (idosos) e R$ 169,90 (público geral)
Saiba mais informações
Data: 28 de dezembro
Distâncias: 10 km
Local: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 – Praia da Costa
Valor do ingresso: R$ 75,90
Saiba mais informações
Data: 31 de dezembro
Distâncias: 15 km
Local: Avenida Paulista, entre as ruas Frei Caneca e Augusta
Valor do ingresso: a partir de R$ 319,90
Saiba mais informações