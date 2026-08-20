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Fase de grupos copa 2026

Maiores artilheiros da Premier League: veja o top 10 da história

Alan Shearer lidera ranking com 260 gols, seguido por Harry Kane e Wayne Rooney

Harry Kane: França e Inglaterra são rivais histórica no continente europeu (CHANDAN KHANNA/AFP)

Harry Kane: França e Inglaterra são rivais histórica no continente europeu (CHANDAN KHANNA/AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 06h48.

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Desde a criação da Premier League, em 1992, grandes nomes do futebol mundial ajudaram a construir a história da principal competição inglesa. Entre atacantes que fizeram história, meias que apareceram constantemente no ataque e estrangeiros que dominaram o campeonato, alguns jogadores conseguiram transformar seus nomes em sinônimo de gol.

O topo da lista, porém, continua pertencendo a um inglês. Alan Shearer é o maior artilheiro da história da Premier League, com 260 gols marcados em 441 partidas. O ex-atacante construiu a marca durante passagens por Blackburn Rovers e Newcastle United e segue isolado na liderança décadas depois de sua aposentadoria.

Na sequência aparecem outros dois jogadores que também ultrapassaram a marca dos 200 gols: Harry Kane, com 213, e Wayne Rooney, com 208. O ranking ainda reúne nomes como Mohamed Salah, Andy Cole, Sergio Agüero, Frank Lampard e Thierry Henry.

Quem são os maiores artilheiros da Premier League?

Pos.JogadorGolsJogos
1Alan Shearer260441
2Harry Kane213320
3Wayne Rooney208491
4Mohamed Salah193328
5Andy Cole187415
6Sergio Agüero184275
7Frank Lampard177611
8Thierry Henry175258
9Robbie Fowler163379
10Jermain Defoe163496

Os números mostram também uma diferença interessante entre os maiores goleadores. Enquanto Shearer tem a maior quantidade absoluta de gols, nomes como Agüero e Henry alcançaram suas marcas em bem menos partidas. Entre os dez primeiros, Kane, Agüero e Henry apresentam algumas das melhores médias de gols por jogo.

E o recorde de Shearer, apesar de parecer distante, já começa a ganhar um novo candidato. Erling Haaland chegou aos 100 gols na Premier League em apenas 111 partidas, tornando-se o jogador mais rápido da história a alcançar a marca. O norueguês também estabeleceu o recorde de gols em uma única temporada, com 36 em 2022/23.

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