Maiores artilheiros da Premier League: veja o top 10 da história

Harry Kane: França e Inglaterra são rivais histórica no continente europeu (CHANDAN KHANNA/AFP)
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Publicado em 20 de agosto de 2026 às 06h48.
Desde a criação da Premier League, em 1992, grandes nomes do futebol mundial ajudaram a construir a história da principal competição inglesa. Entre atacantes que fizeram história, meias que apareceram constantemente no ataque e estrangeiros que dominaram o campeonato, alguns jogadores conseguiram transformar seus nomes em sinônimo de gol.
O topo da lista, porém, continua pertencendo a um inglês. Alan Shearer é o maior artilheiro da história da Premier League, com 260 gols marcados em 441 partidas. O ex-atacante construiu a marca durante passagens por Blackburn Rovers e Newcastle United e segue isolado na liderança décadas depois de sua aposentadoria.
Na sequência aparecem outros dois jogadores que também ultrapassaram a marca dos 200 gols: Harry Kane, com 213, e Wayne Rooney, com 208. O ranking ainda reúne nomes como Mohamed Salah, Andy Cole, Sergio Agüero, Frank Lampard e Thierry Henry.
|Pos.
|Jogador
|Gols
|Jogos
|1
|Alan Shearer
|260
|441
|2
|Harry Kane
|213
|320
|3
|Wayne Rooney
|208
|491
|4
|Mohamed Salah
|193
|328
|5
|Andy Cole
|187
|415
|6
|Sergio Agüero
|184
|275
|7
|Frank Lampard
|177
|611
|8
|Thierry Henry
|175
|258
|9
|Robbie Fowler
|163
|379
|10
|Jermain Defoe
|163
|496
Os números mostram também uma diferença interessante entre os maiores goleadores. Enquanto Shearer tem a maior quantidade absoluta de gols, nomes como Agüero e Henry alcançaram suas marcas em bem menos partidas. Entre os dez primeiros, Kane, Agüero e Henry apresentam algumas das melhores médias de gols por jogo.
E o recorde de Shearer, apesar de parecer distante, já começa a ganhar um novo candidato. Erling Haaland chegou aos 100 gols na Premier League em apenas 111 partidas, tornando-se o jogador mais rápido da história a alcançar a marca. O norueguês também estabeleceu o recorde de gols em uma única temporada, com 36 em 2022/23.