Maiores artilheiros da Premier League: veja o top 10 da história

Desde a criação da Premier League, em 1992, grandes nomes do futebol mundial ajudaram a construir a história da principal competição inglesa. Entre atacantes que fizeram história, meias que apareceram constantemente no ataque e estrangeiros que dominaram o campeonato, alguns jogadores conseguiram transformar seus nomes em sinônimo de gol.

O topo da lista, porém, continua pertencendo a um inglês. Alan Shearer é o maior artilheiro da história da Premier League, com 260 gols marcados em 441 partidas. O ex-atacante construiu a marca durante passagens por Blackburn Rovers e Newcastle United e segue isolado na liderança décadas depois de sua aposentadoria.

Na sequência aparecem outros dois jogadores que também ultrapassaram a marca dos 200 gols: Harry Kane, com 213, e Wayne Rooney, com 208. O ranking ainda reúne nomes como Mohamed Salah, Andy Cole, Sergio Agüero, Frank Lampard e Thierry Henry.

Quem são os maiores artilheiros da Premier League?

Pos. Jogador Gols Jogos 1 Alan Shearer 260 441 2 Harry Kane 213 320 3 Wayne Rooney 208 491 4 Mohamed Salah 193 328 5 Andy Cole 187 415 6 Sergio Agüero 184 275 7 Frank Lampard 177 611 8 Thierry Henry 175 258 9 Robbie Fowler 163 379 10 Jermain Defoe 163 496

Os números mostram também uma diferença interessante entre os maiores goleadores. Enquanto Shearer tem a maior quantidade absoluta de gols, nomes como Agüero e Henry alcançaram suas marcas em bem menos partidas. Entre os dez primeiros, Kane, Agüero e Henry apresentam algumas das melhores médias de gols por jogo.

E o recorde de Shearer, apesar de parecer distante, já começa a ganhar um novo candidato. Erling Haaland chegou aos 100 gols na Premier League em apenas 111 partidas, tornando-se o jogador mais rápido da história a alcançar a marca. O norueguês também estabeleceu o recorde de gols em uma única temporada, com 36 em 2022/23.