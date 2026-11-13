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Argentina x Uruguai: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Seleções se enfrentam nesta sexta-feira, na Bombonera, no clássico do Rio da Prata; partida marca o primeiro compromisso argentino após a despedida de Lionel Messi

Enzo Fernández: meio-campista deve ser titular diante do Uruguai ( (Foto: Odd Andersen / AFP))

Enzo Fernández: meio-campista deve ser titular diante do Uruguai ( (Foto: Odd Andersen / AFP))

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 14h07.

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Argentina e Uruguai enfrentam-se em um amistoso na sexta-feira, 13 de novembro, às 20h (horário de Brasília), no estádio La Bombonera, em Buenos Aires. O jogo marca o início de um novo ciclo para a seleção argentina após a despedida de Lionel Messi, enquanto o Uruguai testa uma nova formação sob o comando interino de Diego Forlán. A partida será transmitida pelo SporTV.

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Argentina e Uruguai se enfrentam nesta sexta-feira, 13 de novembro, às 20h (horário de Brasília), em amistoso válido pela Data Fifa. O clássico será disputado no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, e terá transmissão do SporTV, na TV fechada.

O confronto marca o início de uma nova etapa para a seleção argentina, que fará sua primeira partida desde a despedida de Lionel Messi. Do outro lado, a equipe uruguaia vive um período de reformulação sob o comando interino de Diego Forlán.

Panorama das equipes

  • Argentina: a seleção comandada por Lionel Scaloni começa a preparação para o ciclo da Copa do Mundo de 2030 sem Messi, que se despediu da equipe nacional em outubro. A equipe chega ao amistoso depois de três vitórias consecutivas: goleou a Bolívia por 4 a 0, Burkina Faso por 7 a 0 e Benin por 3 a 0. O treinador também precisa lidar com desfalques importantes, como Cristian Romero e Lautaro Martínez, que estão lesionados. Emiliano Martínez, em recuperação de uma fratura na mandíbula, também é dúvida, e Gerónimo Rulli aparece como favorito para começar no gol. A convocação conta com jovens como Nico Paz, Gianluca Prestianni e Aarón Anselmino, que podem ganhar espaço no novo ciclo.
  • Uruguai: sob o comando interino de Diego Forlán, a Celeste tenta consolidar uma nova formação depois da saída de Marcelo Bielsa. A equipe vem de uma sequência de amistosos na Ásia: perdeu para o Japão por 3 a 1, mas reagiu com goleadas sobre a Coreia do Sul, por 4 a 1, e a Índia, por 6 a 1. O elenco conta com nomes experientes, como Federico Valverde, Ronald Araújo, Rodrigo Bentancur e Giorgian de Arrascaeta. A comissão técnica tem 28 jogadores convocados, dos quais 26 estarão disponíveis para o clássico.

Prováveis escalações

  • Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez e Facundo Medina; Exequiel Palacios, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Gianluca Prestianni, Nico Paz e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.
  • Uruguai: Christopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera e Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur e Lucas Torreira; Giorgian de Arrascaeta, Maximiliano Araújo e Darwin Núñez. Técnico: Diego Forlán.

Ficha técnica:

  • Jogo: Argentina x Uruguai
  • Competição: amistoso internacional (Data Fifa de novembro)
  • Data: sexta-feira, 13 de novembro de 2026
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: estádio La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina
  • Onde assistir: SporTV (TV fechada)
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