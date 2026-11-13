Retorno de Ronaldinho ao futebol terá transmissão na TV aberta e no YouTube

O retorno de Ronaldinho Gaúcho aos gramados terá transmissão gratuita para o público brasileiro. A RedeTV! adquiriu os direitos de exibição do confronto entre Ravenna e Forlì, marcado para este domingo, 15 de novembro, às 13h30 (horário de Brasília). A partida poderá ser acompanhada tanto na televisão aberta quanto no canal da emissora no YouTube.

Aos 46 anos, o ex-camisa 10 da seleção brasileira voltará a disputar uma partida oficial depois de mais de 11 anos. Seu último compromisso profissional aconteceu em setembro de 2015, quando defendia o Fluminense. Desde então, Ronaldinho participou de eventos e jogos festivos, mas não voltou a atuar em competições oficiais.

O duelo será disputado no estádio Bruno Benelli, em Ravenna, pela 14ª rodada do Grupo B da terceira divisão do Campeonato Italiano. A expectativa é de casa cheia: os ingressos para o clássico regional foram esgotados após o anúncio da participação do brasileiro.

Por que Ronaldinho vai jogar pelo Ravenna?

A participação do brasileiro faz parte de um projeto esportivo e comercial do clube italiano. Ronaldinho foi anunciado como reforço do Ravenna em junho de 2026 e também adquiriu uma participação acionária na equipe, que disputa a terceira divisão nacional.

A iniciativa busca ampliar a projeção internacional do clube e fortalecer sua marca. Desde a chegada do ex-jogador, o Ravenna passou a investir em ações de divulgação e produtos relacionados ao brasileiro.

Em sua apresentação, realizada em agosto, Ronaldinho demonstrou entusiasmo com o novo desafio e deixou aberta a possibilidade de voltar a marcar gols em uma partida oficial. “Se eu conseguir marcar o meu 300º gol, será ainda melhor”, afirmou o ex-meia na ocasião.

O confronto contra o Forlì, portanto, vai além de uma aparição festiva: será a primeira partida oficial de Ronaldinho desde sua passagem pelo futebol brasileiro, em 2015.