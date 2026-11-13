Esporte

Retorno de Ronaldinho ao futebol terá transmissão na TV aberta e no YouTube

RedeTV! exibirá o clássico entre Ravenna e Forlì neste domingo, às 13h30; brasileiro voltará a disputar uma partida oficial após mais de 11 anos

Ronaldinho Gaúcho: jogador fará sua estreia pelo Ravenna neste fim de semana (Reprodução/site/ravennafc.it)

Ronaldinho Gaúcho: jogador fará sua estreia pelo Ravenna neste fim de semana (Reprodução/site/ravennafc.it)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 07h17.

Priorizar nos meus resultados Google
Contexto19s

Ronaldinho retorna ao futebol oficial após mais de uma década, enfrentando o Forlì pelo Ravenna na Itália. A partida será transmitida gratuitamente na TV aberta (RedeTV!) e no YouTube. O jogo ocorre em Ravenna, com estádio esgotado, marcando o primeiro compromisso oficial do ex-craque desde 2015.

Tudo sobreRonaldinho Gaúcho
Saiba mais

O retorno de Ronaldinho Gaúcho aos gramados terá transmissão gratuita para o público brasileiro. A RedeTV! adquiriu os direitos de exibição do confronto entre Ravenna e Forlì, marcado para este domingo, 15 de novembro, às 13h30 (horário de Brasília). A partida poderá ser acompanhada tanto na televisão aberta quanto no canal da emissora no YouTube.

Aos 46 anos, o ex-camisa 10 da seleção brasileira voltará a disputar uma partida oficial depois de mais de 11 anos. Seu último compromisso profissional aconteceu em setembro de 2015, quando defendia o Fluminense. Desde então, Ronaldinho participou de eventos e jogos festivos, mas não voltou a atuar em competições oficiais.

O duelo será disputado no estádio Bruno Benelli, em Ravenna, pela 14ª rodada do Grupo B da terceira divisão do Campeonato Italiano. A expectativa é de casa cheia: os ingressos para o clássico regional foram esgotados após o anúncio da participação do brasileiro.

Por que Ronaldinho vai jogar pelo Ravenna?

A participação do brasileiro faz parte de um projeto esportivo e comercial do clube italiano. Ronaldinho foi anunciado como reforço do Ravenna em junho de 2026 e também adquiriu uma participação acionária na equipe, que disputa a terceira divisão nacional.

A iniciativa busca ampliar a projeção internacional do clube e fortalecer sua marca. Desde a chegada do ex-jogador, o Ravenna passou a investir em ações de divulgação e produtos relacionados ao brasileiro.

Em sua apresentação, realizada em agosto, Ronaldinho demonstrou entusiasmo com o novo desafio e deixou aberta a possibilidade de voltar a marcar gols em uma partida oficial. “Se eu conseguir marcar o meu 300º gol, será ainda melhor”, afirmou o ex-meia na ocasião.

O confronto contra o Forlì, portanto, vai além de uma aparição festiva: será a primeira partida oficial de Ronaldinho desde sua passagem pelo futebol brasileiro, em 2015.

Acompanhe tudo sobre:Ronaldinho GaúchoFutebol italiano

Mais de Esporte

Seleção brasileira: quando é o amistoso do Brasil contra o Japão?

União Europeia propõe novas regras para venda e revenda de ingressos

Escândalo na NBA? Entenda por que o Milwaukee Bucks está na mira da liga

Ancelotti esboça Seleção Brasileira no 4-3-3 para enfrentar o Japão; veja provável time

Mais na Exame

Negócios

Ele trocou o Sul por Recife após um carnaval e agora vai faturar R$ 1 bilhão com tecnologia na saúde

ExameLab

PDF saiu cortado na impressora? Como ajustar escala e tamanho do papel

Exame IN

Após encolher operação, Moncloa busca sócio para financiar virada

Pop

Anitta conquista primeiro Grammy Latino da carreira com 'EQUILIBRIVM'; veja a lista de vencedores