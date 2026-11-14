Chapecoense x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Chapecoense e Vasco se enfrentam neste sábado, 14 de novembro, às 20h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). O duelo é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e foi adiado em razão dos compromissos do time carioca na Copa Sul-Americana. A transmissão será exclusiva do Premiere, no sistema pay-per-view.

Vale mencionar que a equipe alviverde já está matematicamente rebaixada no Brasileirão e terá mudanças no elenco e na comissão técnica. O Cruz-Maltino, por sua vez, tenta se recuperar após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil.

Panorama das equipes

Chapecoense: na última colocação, com 21 pontos em 33 jogos, a equipe catarinense já teve o rebaixamento para a Série B de 2027 confirmado. O clube passa por uma reformulação após a queda: o técnico Rafael Lacerda deixou o cargo para assumir o Vitória, e Rodrigo Chipp comandará o time interinamente, com Ricardo Chuva como auxiliar. A comissão técnica deve aproveitar a partida para observar jogadores das categorias de base e atletas que permanecerão no elenco na próxima temporada.

na última colocação, com 21 pontos em 33 jogos, a equipe catarinense já teve o rebaixamento para a Série B de 2027 confirmado. O clube passa por uma reformulação após a queda: o técnico Rafael Lacerda deixou o cargo para assumir o Vitória, e Rodrigo Chipp comandará o time interinamente, com Ricardo Chuva como auxiliar. A comissão técnica deve aproveitar a partida para observar jogadores das categorias de base e atletas que permanecerão no elenco na próxima temporada. Vasco: o time carioca ocupa a 13ª posição, com 41 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento. A equipe busca recuperação depois de ser eliminada pelo Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil. O técnico Pedro Emanuel terá baixas importantes para a partida: Santiago Sosa, Thiago Mendes, Tchê Tchê e Nuno Moreira não viajaram com a delegação. Sosa apresenta desconforto muscular na coxa, enquanto Thiago Mendes relatou dores nas costas.

Prováveis escalações

Chapecoense: Gabriel Werner; Heitor, Victor Caetano, Kauan Faria e Bruno Pacheco; Camilo, David e Yago Felipe; Giovanni Augusto, Dylan Borrero e Túlio Eduardo. Técnico: Rodrigo Chipp (interino).

Gabriel Werner; Heitor, Victor Caetano, Kauan Faria e Bruno Pacheco; Camilo, David e Yago Felipe; Giovanni Augusto, Dylan Borrero e Túlio Eduardo. Rodrigo Chipp (interino). Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Robert Renan, Gabriel (Saldivia) e Cuiabano; Mateus Carvalho, Jair e Alan Lescano; Andrés Gómez, Facundo Colidio e Bruno Duarte. Técnico: Pedro Emanuel.

Ficha técnica: