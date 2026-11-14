Mirassol x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Mirassol e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, 14 de novembro, às 18h30 (horário de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP), e terá transmissão exclusiva do Prime Video, no streaming.

O confronto foi antecipado para a Data Fifa de novembro em razão da participação do Atlético-MG na final da Copa Sul-Americana. As equipes chegam à partida com objetivos diferentes na reta final do campeonato: o time paulista tenta ampliar a distância para a zona de rebaixamento, enquanto os mineiros buscam melhorar sua posição na tabela antes da decisão continental.

Panorama das equipes

Mirassol: na 14ª colocação, com 40 pontos, o Leão do Interior ainda precisa pontuar para se afastar da zona de rebaixamento. A vantagem para o Corinthians, primeiro time dentro do Z4, é de três pontos. Na rodada anterior, a equipe de Rafael Guanaes venceu a Chapecoense por 2 a 1, de virada, com gols de Reinaldo e Shaylon. Para enfrentar o Atlético-MG, o treinador terá o retorno de Edson Carioca, que cumpriu suspensão. O atacante Negueba segue fora, em recuperação de uma cirurgia no joelho, enquanto Bruno Santos continua suspenso pelo STJD.

na 14ª colocação, com 40 pontos, o Leão do Interior ainda precisa pontuar para se afastar da zona de rebaixamento. A vantagem para o Corinthians, primeiro time dentro do Z4, é de três pontos. Na rodada anterior, a equipe de Rafael Guanaes venceu a Chapecoense por 2 a 1, de virada, com gols de Reinaldo e Shaylon. Para enfrentar o Atlético-MG, o treinador terá o retorno de Edson Carioca, que cumpriu suspensão. O atacante Negueba segue fora, em recuperação de uma cirurgia no joelho, enquanto Bruno Santos continua suspenso pelo STJD. Atlético-MG: o Galo ocupa a sétima posição, com 50 pontos, e tenta interromper a sequência de resultados negativos no Brasileirão. A equipe de Eduardo Domínguez vem de derrota para o Botafogo pela competição nacional e foi eliminada na semifinal da Copa do Brasil após empatar por 1 a 1 com o Grêmio no jogo de volta. O duelo contra o Mirassol será o último compromisso antes da final da Copa Sul-Americana, contra o Boca Juniors, marcada para 21 de novembro. O treinador terá desfalques por lesões, suspensões e convocações para seleções. Tomás Pérez está suspenso, enquanto Alan Franco, Alan Minda e Ángelo Preciado estão com a seleção equatoriana. Victor Hugo e Kauã Pascini foram convocados para a Seleção Sub-20. Lyanco é dúvida por questões físicas.

Prováveis escalações

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado (Lucas Oliveira) e Reinaldo; Denilson (Wallisson), Neto Moura e Eduardo; Edson Carioca, André Luís e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.

Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado (Lucas Oliveira) e Reinaldo; Denilson (Wallisson), Neto Moura e Eduardo; Edson Carioca, André Luís e Alesson. Rafael Guanaes. Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Kevin Castaño e Igor Gomes; Dudu, Bernard e Tomás Cuello. Técnico: Eduardo Domínguez.

Ficha técnica: