Primeiro "made in Brazil" da Adidas no Futsal mira um mercado de R$ 500 milhões

A Adidas está ampliando sua atuação no futsal brasileiro com o lançamento da franquia Quadra. A linha de calçados foi desenvolvida no Brasil a partir das demandas da modalidade e inclui um modelo assinado por Falcão, ex-jogador da seleção brasileira de futsal.

O projeto faz parte de uma estratégia da companhia de desenvolver produtos no país, em vez de adaptar modelos criados para outros mercados. Segundo a Adidas, a linha foi pensada considerando características do futsal, como mudanças de direção, contato com a superfície e exigências de estabilidade e conforto.

De acordo com Lucas Barillari, diretor de Sports Marketing da Adidas Brasil, o desenvolvimento local permite à companhia incorporar demandas do consumidor brasileiro ao processo de criação. A empresa já havia adotado a estratégia em outras categorias, como corrida.

O mercado de futsal movimenta cerca de R$ 500 milhões por ano no Brasil entre patrocínios, transações de atletas e outras receitas.

Ao EXAME Insight, Barillari explica como a Adidas estruturou o desenvolvimento da linha no país, a participação de Falcão no projeto e os planos para transformar Quadra em uma plataforma da marca para o futsal.

"Não foi a primeira vez que desenvolvemos um produto no país. Em 2024, a marca lançou o Adizero Drive RC, tênis de corrida com tecnologia de fibra de vidro."

O desenvolvimento do Quadra no Brasil

"O Quadra nasce de uma oportunidade muito clara que identificamos no Brasil: desenvolver um produto que partisse das necessidades específicas do futsal, uma modalidade profundamente conectada à nossa cultura esportiva e à formação de grandes jogadores brasileiros. Por isso, mais do que adaptar um produto já existente, buscamos entender a dinâmica própria do jogo em quadra: os movimentos rápidos, as constantes mudanças de direção, o contato com a superfície e a necessidade de conforto e estabilidade. A partir disso, desenvolvemos uma solução específica para a modalidade."

Uma das linhas de Quadra foi assinada por Falcão, ex-jogador brasileiro de futsal

A estratégia de desenvolver produtos no país

"Ter esse projeto desenvolvido pela Adidas Brasil também reforça a capacidade do mercado local de gerar inovação e projetos relevantes para a marca globalmente. Não foi a primeira vez que desenvolvemos um produto no país. Em 2024, a marca lançou o Adizero Drive RC, tênis de corrida com tecnologia de fibra de vidro, que proporcionou aos brasileiros acesso a um produto de altíssima qualidade por um preço acessível. Conseguimos atingir todos os padrões qualidade dos produtos de performance produzidos globalmente com a produção local. Esse cenário demonstra o papel estratégico que o consumidor brasileiro ocupa para a marca e destaca a relevância do mercado nacional."

"O futsal tem um papel muito importante na cultura esportiva brasileira e, para muitos jovens, é a principal porta de entrada para o futebol."

O papel de Falcão no projeto

"O Falcão teve um papel que vai além de protagonizar a campanha: ele participou do desenvolvimento do adidas Quadra, contribuindo com sua experiência para validar o produto dentro das quadras. Sua trajetória também traduz a mensagem de que 'antes de existir o ídolo, existiu a quadra', trazendo legitimidade técnica e cultural para a franquia. Agora, queremos construir essa plataforma no longo prazo e fazer do Quadra uma referência para quem vive o futsal e o Falcão vai estar com a gente em todos os momentos, em eventos, comunicações digitais e outros pontos de contato com o consumidor. Nosso objetivo, claro, é fazer a franquia ser um sucesso de venda e, principalmente, fazer com que o consumidor aprove a tecnologia do produto."

A aposta nos jogadores amadores

"O nosso objetivo com o Quadra foi criar um produto que entregasse performance de alto nível sem perder conexão com a realidade de quem vive o futsal no Brasil. Desenvolvemos uma chuteira que reúne conforto, estabilidade, durabilidade e desempenho, atendendo desde os praticantes amadores até os atletas mais exigentes. O futsal tem um papel muito importante na cultura esportiva brasileira e, para muitos jovens, é a principal porta de entrada para o futebol. Por isso, pensamos em um produto que fosse relevante para toda essa comunidade."

Os planos para além da venda de calçados

"Enxergamos Quadra como uma plataforma de marca que vai muito além do lançamento de um produto. O futsal faz parte da cultura esportiva brasileira há décadas e continua sendo um dos principais espaços de formação para atletas e de histórias que inspiram gerações. Por isso, acreditamos que nosso papel não é apenas celebrar essa conexão, mas contribuir para fortalecê-la no longo prazo. A partir da plataforma Quadra, queremos valorizar continuamente a cultura do futsal e o papel fundamental da quadra na formação de tantos talentos do futebol brasileiro, criando conexões genuínas com esse universo por meio de atletas, parceiros, projetos e iniciativas que façam sentido para a comunidade."