Final do Futsal tem boa audiência na Globo e recorde de apostas nas bets

A final do futsal realizada na manhã deste domingo, 6, que resultou no hexacampeonato do Brasil sobre a Argentina, foi considerada um sucesso em todos os sentidos.

A TV Globo, que exibiu o confronto, subiu a média e obteve 11,9 pontos em São Paulo, contra 4,2 do SBT e 3 da Record. Normalmente, a emissora global costuma dar entre 8 e 9 pontos aos domingos.

Já nas casas de aposta, o jogo também fez com que o futsal fosse a segunda modalidade mais apostada do dia. No galera.bet, plataforma que está regularizada pelo Governo e na lista final emitida pelo Ministério da Fazenda, o volume de apostas total neste domingo foi de 10,9%, ficando a frente de modalidades mais tradicionais como Basquete, Tênis, MMA, eSports, Vôlei e Futebol Americano, que tiveram partidas realizadas em todo o mundo. O futebol, como sempre, se manteve soberano no volume de apostas total, com 80,6%.

Já na plataforma BETesporte, também regularizada e na lista das casas aprovadas pelo Ministério da Fazenda, a final do Futsal foi a terceira modalidade mais apostada do dia.

"Brasil e Argentina jogando em pleno domingo na TV Aberta uma final de Mundial traz uma audiência gigante, e obviamente, uma atratividade que não se vê todo dia. Esses jogos icônicos para o segmento de apostas sempre terão números recordes, acredito que a tendência é aumentar após a regularização final no país", afirma Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.

O Brasil era considerado favorito antes do confronto, com odd de 1.53, contra 3.75 da Argentina e 5.00 do empate, nas plataformas Bet7k, Casa de Apostas, Galera.bet e BETEsporte.

Paulo Maciel, presidente do Comitê Brasileiro de Clubes, entidade que apoia a modalidade no Brasil e que beneficia clubes e atletas por meio da parceria com a Liga Nacional de Futsal (LNF) e a Confederação Brasileira de Futsal, ressalta a importância da conquista.

“Foi uma final histórica, a primeira entre rivais sul-americanos. No elenco campeão, Marcênio, do Jaraguá-SC, e Leandro Lino, do Magnus, fazem parte de clubes beneficiados pelo Programa de Formação de Atletas do CBC. Temos um compromisso em fortalecer e impulsionar a modalidade no cenário nacional e mundial. Ficamos muito felizes pelo resultado”, afirma.