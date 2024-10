Brasil vence Argentina e leva hexacampeonato de futsal

Após 12 anos de jejum, o Brasil voltou a conquistar a Copa do Mundo de Futsal e se sagrou hexacampeão. O adversário, em Tashkent, no Uzbequistão, foi a rival Argentina, que eliminou a seleção na semifinal do Mundial de 2021.

A final desta Copa do Mundo de Futsal marcou um duelo inédito entre Brasil e Argentina.

O Brasil ganhou dos grandes rivais por 2 a 1. A seleção brasileira chegou a abrir 2 a 0, mas viu os argentinos diminuírem no fim do jogo. Rosa, novo goleiro-linha da Argentina, marcou no rebote.

Os gols brasileiros foram marcados por Ferrão e Rafa Santos e o goleiro Willian teve uma atuação de destaque, salvando o time brasileiro nos minutos finais.

Com o melhor ataque (36 gols feitos) e a melhor defesa (cinco sofridos) do torneio, o time comandado pelo técnico Marquinhos Xavier chegou com força para a final.

“Temos defendido muito bem, não só em relação ao posicionamento e estratégia, mas também com coração e alegria, o que faz a diferença”, disse o ala Marcel antes do jogo.