Lanús x LDU: horário, onde assistir e cenário do jogo

Lanús e LDU se enfrentam nesta terça-feira, 28, às 19h (de Brasília), no estádio La Fortaleza, pela 3ª rodada do Grupo G da Copa Libertadores.

Como chega o Lanús

O Lanús soma três pontos após duas rodadas, com uma vitória e uma derrota. A equipe marcou um gol e sofreu um, mantendo equilíbrio nos números, mas ainda busca maior regularidade para brigar pela liderança do grupo.

Panorama da LDU

A LDU lidera o Grupo G com campanha perfeita até aqui: duas vitórias em dois jogos, três gols marcados e nenhum sofrido. O time equatoriano tenta manter os 100% de aproveitamento mesmo atuando fora de casa.

Onde assistir Lanús x LDU ao vivo?

O jogo terá transmissão pelo Paramount+.

Que horas é o jogo hoje?

A partida começa às 19h (de Brasília).