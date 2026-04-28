Lanús x LDU: horário, onde assistir e cenário do jogo

ASSUNÇÃO, PARAGUAI – 22 DE NOVEMBRO: Eduardo Salvio, do Lanús, comemora com o troféu após vencer a final da Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 Final entre Lanús e Atlético Mineiro no Estadio Defensores del Chaco, em Asunción, Paraguai, em 22 de novembro de 2025. ((Foto de Christian Alvarenga/Getty Images) )
Estagiária de jornalismo
Publicado em 28 de abril de 2026 às 05h00.
Lanús e LDU se enfrentam nesta terça-feira, 28, às 19h (de Brasília), no estádio La Fortaleza, pela 3ª rodada do Grupo G da Copa Libertadores.
O Lanús soma três pontos após duas rodadas, com uma vitória e uma derrota. A equipe marcou um gol e sofreu um, mantendo equilíbrio nos números, mas ainda busca maior regularidade para brigar pela liderança do grupo.
A LDU lidera o Grupo G com campanha perfeita até aqui: duas vitórias em dois jogos, três gols marcados e nenhum sofrido. O time equatoriano tenta manter os 100% de aproveitamento mesmo atuando fora de casa.
O jogo terá transmissão pelo Paramount+.
A partida começa às 19h (de Brasília).