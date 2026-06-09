Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Maioridade penal: o que muda com o projeto aprovado pelo CSP para menores infratores

Texto aprovado na CSP endurece regras do ECA e acaba com a liberação compulsória aos 21 anos

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 9 de junho de 2026 às 13h22.

Adolescentes que cometerem atos infracionais com violência, grave ameaça à pessoa ou equiparados a crimes hediondos poderão ficar internados por até dez anos.

A medida foi aprovada nesta terça-feira, 9, pela Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado e agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O projeto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e endurece as regras para apreensão e internação de menores infratores. A proposta é de autoria do senador Marcos do Val e recebeu parecer favorável do senador Marcio Bittar.

Atualmente, o prazo máximo de internação previsto no ECA é de três anos. Pelo texto aprovado, esse limite sobe para dez anos nos casos mais graves e para cinco anos nas demais situações.

Outra mudança prevista é o fim da chamada liberação compulsória aos 21 anos. Hoje, adolescentes submetidos a medidas socioeducativas devem ser liberados obrigatoriamente ao atingir essa idade.

O projeto também determina que adolescentes apreendidos em flagrante passem por audiência de custódia em até 24 horas.

Além disso, o juiz poderá negar a liberação em situações como reincidência, porte de arma de fogo ou quando houver indícios de prática habitual de atos infracionais.

Internação provisória terá novas regras

A proposta altera ainda as regras da internação provisória. Atualmente limitada a 45 dias, a medida passará a depender de revisão judicial periódica a cada 90 dias.

O texto prevê também que jovens que completarem 18 anos durante o cumprimento da medida socioeducativa sejam transferidos para unidades específicas, separadas tanto dos adolescentes quanto dos presos adultos.

Durante a discussão da matéria, o senador Fabiano Contarato afirmou que a mudança busca adequar a resposta do sistema socioeducativo à gravidade dos atos praticados.

Segundo ele, não é razoável que infrações de extrema gravidade tenham o mesmo limite máximo de internação aplicado atualmente.

Já o senador Sergio Moro argumentou que o prazo de três anos é insuficiente para casos equiparados a crimes hediondos.

"O que não dá para admitir é uma internação de três anos para alguém que comete um crime hediondo. É preciso uma resposta proporcional à gravidade desses atos", afirmou.

Como foi aprovado em caráter terminativo na CSP, o projeto seguirá para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Se receber aval da CCJ e não houver recurso para votação em plenário, poderá seguir para a Câmara dos Deputados.

Acompanhe tudo sobre:Maioridade penalSenado

Mais de Brasil

Caiado cobra explicações de Flávio Bolsonaro sobre relação com Daniel Vorcaro

Tratamento de esgoto trava avanço do saneamento em cidades brasileiras, aponta estudo

Real Time Big Data: Flávio Bolsonaro tem 35% e Lula, 34%, no 1º turno no Espírito Santo

Real Time Big Data: Casagrande tem 28% e Hartung, 15%, em corrida ao Senado no ES

Mais na Exame

Pop

Exclusivo: não só nos campos, Copa também tem vencedores no streaming; veja quem disparou na Deezer

Casual

Após 144 anos, Sagrada Família ganha última torre

Tecnologia

China prepara plano de R$ 1,53 trilhão para expandir data centers

Brasil

Caiado cobra explicações de Flávio Bolsonaro sobre relação com Daniel Vorcaro