Universidad Central x Rosario Central: horário, onde assistir e cenário do jogo

Libertadores 2026: Brasil terá seis clubes na fase de grupos do torneio (CONMEBOL/Reprodução)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 28 de abril de 2026 às 05h00.
Universidad Central e Rosario Central se enfrentam nesta terça-feira, 28, às 21h (de Brasília), no estádio Olímpico de la UCV, pela 3ª rodada do Grupo H da Copa Libertadores.
A Universidad Central soma três pontos após duas partidas, com uma vitória e uma derrota. A equipe tem quatro gols marcados e quatro sofridos, apresentando um desempenho ofensivo ativo, mas ainda irregular defensivamente.
O Rosario Central ainda não perdeu na competição, com uma vitória e um empate. O time argentino soma quatro pontos, marcou um gol e ainda não sofreu nenhum, mostrando consistência defensiva neste início de campanha.
A transmissão será feita pelo Paramount+.
O duelo acontece às 21h (de Brasília).