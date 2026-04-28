Esporte

Universidad Central x Rosario Central: horário, onde assistir e cenário do jogo

Times duelam nesta terça-feira pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores

Libertadores 2026: Brasil terá seis clubes na fase de grupos do torneio (CONMEBOL/Reprodução)

Libertadores 2026: Brasil terá seis clubes na fase de grupos do torneio (CONMEBOL/Reprodução)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 28 de abril de 2026 às 05h00.

Universidad Central e Rosario Central se enfrentam nesta terça-feira, 28, às 21h (de Brasília), no estádio Olímpico de la UCV, pela 3ª rodada do Grupo H da Copa Libertadores.

Momento da Universidad Central

A Universidad Central soma três pontos após duas partidas, com uma vitória e uma derrota. A equipe tem quatro gols marcados e quatro sofridos, apresentando um desempenho ofensivo ativo, mas ainda irregular defensivamente.

Rosario Central busca manter invencibilidade

O Rosario Central ainda não perdeu na competição, com uma vitória e um empate. O time argentino soma quatro pontos, marcou um gol e ainda não sofreu nenhum, mostrando consistência defensiva neste início de campanha.

Onde assistir Universidad Central x Rosario Central ao vivo?

A transmissão será feita pelo Paramount+.

Que horas é o jogo hoje?

O duelo acontece às 21h (de Brasília).

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