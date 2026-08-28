Árbitro do 'farmar aura' elogia bigode de Raphinha e vira meme na Argentina

O árbitro Fernando Espinoza esteve no centro de uma polêmica na Argentina e um episódio semelhante apareceu na Espanha. O árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias viralizou durante a vitória do Barcelona por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao, na quinta-feira, após fazer um comentário descontraído para Raphinha durante o sorteio inicial da partida.

O momento foi registrado pela RefCam, câmera posicionada no peito do árbitro, que permite acompanhar as ações pela perspectiva do juiz. Depois de conversar com Raphinha e Iñaki Williams, capitães de Barcelona e Athletic, respectivamente, Ortiz Arias lançou a moeda e, na sequência, fez um elogio ao jogador brasileiro.

“Gostei do seu bigode.”

Segundo o Olé, a frase rapidamente chamou atenção nas redes sociais, principalmente porque ocorreu poucos dias depois de Espinoza ser afastado das partidas na Argentina justamente por uma brincadeira durante o tradicional sorteio entre os capitães.

Espinoza foi afastado após brincadeira

O árbitro argentino havia viralizado no último domingo durante Belgrano x Defensa y Justicia, pelo Torneio Clausura. Na ocasião, Espinoza perguntou aos capitães se eles queriam “farmar aura”, expressão popular nas redes sociais, antes de realizar o sorteio.

O juiz também utilizou uma moeda personalizada com os escudos dos dois clubes. O objeto acabou sendo considerado inadequado pela Direção Nacional de Arbitragem, que posteriormente determinou que Espinoza não fosse escalado para a oitava rodada.

Pouco depois, o órgão enviou uma orientação aos árbitros argentinos, reforçando que o procedimento deveria ser realizado de maneira formal e sem comentários alheios à cerimônia.

De acordo com o Olé, a determinação estabeleceu ainda que os árbitros deveriam utilizar moedas apropriadas para o sorteio, proibindo objetos com inscrições, frases ou elementos considerados jocosos ou inadequados. A exceção seria para partidas finais, desde que a moeda especial tivesse autorização prévia da organização.

🤣 Miguel Ángel Ortiz Arias y su sosprendente comentario a Raphinha: 👨 "Me gusta tu bigote". 👉 Ha sucedido en la previa del Barça - Athletic Club. pic.twitter.com/Uh1hXSbdO8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 27, 2026

Árbitro espanhol também virou assunto

O episódio envolvendo Ortiz Arias não parece ter provocado, ao menos até o momento, qualquer consequência semelhante à enfrentada por Espinoza. Ainda assim, a utilização da RefCam fez com que a conversa descontraída entre o árbitro e Raphinha ganhasse grande repercussão.

O caso de Espinoza, porém, ainda ganhou outro capítulo. Áudios que seriam enviados pelo próprio árbitro a um integrante da Direção Nacional de Arbitragem começaram a circular posteriormente, nos quais ele aparece irritado com a decisão de não ser designado para a rodada seguinte.