'Pasto' em Paris? PSG é multado por gramado em más condições e perde mando

O Paris Saint-Germain terá que lidar com um problema que normalmente não costuma fazer parte dos planos de um gigante europeu: o estado do gramado do Parque dos Príncipes. A situação fez com que o clube não pudesse disputar em casa sua estreia na Ligue 1 e ainda resultou em uma multa de 150 mil euros aplicada pela Liga de Futebol Profissional da França (LFP).

Segundo o Olé, punição está relacionada às condições do campo para a partida contra o Rennes, que deveria ter acontecido no estádio parisiense no último domingo. Como o gramado foi considerado inadequado para receber o confronto, o duelo acabou transferido para a casa do adversário e terminou empatado por 2 a 2.

PSG terá que devolver mando ao Rennes

A mudança provocou outra alteração no calendário. Para compensar o Rennes, a LFP determinou a inversão do mando de campo no segundo encontro entre as equipes pela Ligue 1.

O duelo originalmente previsto para acontecer no estádio do Rennes, pela 23ª rodada, em 6 de março, será realizado no Parque dos Príncipes. A decisão busca equilibrar a situação depois que o clube precisou assumir, de última hora, a organização da primeira partida.

O Rennes havia argumentado que não deveria ser prejudicado pela alteração, já que não teve responsabilidade pela mudança do local do confronto. O clube também estimava uma perda de aproximadamente 500 mil euros em receitas de bilheteria por ter precisado organizar a partida às pressas.

De acordo com o Olé, a Comissão de Competições da LFP aplicou a multa ao PSG com base no artigo 501.4 do regulamento da competição, que estabelece as exigências relacionadas às condições dos gramados.

Onda de calor prejudicou o campo

O problema no Parque dos Príncipes está relacionado às altas temperaturas que atingiram a França e outras regiões da Europa durante o verão. O PSG alegou que a onda de calor provocou danos ao gramado e dificultou a preparação do campo para o início da temporada.

Segundo o L'Équipe, o clube apresentou justamente as condições climáticas como justificativa para o estado do terreno. A explicação, entretanto, não convenceu os responsáveis pela competição.

A avaliação foi de que as altas temperaturas são um fenômeno recorrente durante o verão europeu e, portanto, não poderiam ser consideradas uma justificativa suficiente para que o estádio não estivesse preparado para receber uma partida oficial.

Fabio Camara, engenheiro agrônomo e Diretor Técnico da World Sports - empresa especializada na construção e manutenção de gramados esportivos de alta performance -, explica que o problema reside na biologia das plantas utilizadas no continente.

"O Parque dos Príncipes, assim como praticamente todos os campos das principais ligas europeias, possui grama de clima de inverno. Essas plantas são adaptadas a temperaturas mais baixas, idealmente entre 15°C e 25°C. Com o calor contínuo, bem acima da média por um período prolongado, a planta sofre para tentar regular sua temperatura. Aliado à seca excessiva, o quadro evolui para um estresse térmico grave", detalha.

"A grama entra em um estado de crescimento estagnado, tanto na parte aérea quanto no sistema radicular. Ela fica frágil, suscetível a doenças e perde totalmente a capacidade de se regenerar ao pisoteio característico de uma partida de futebol", acrescenta Fabio Camara.

O gramado do Parque dos Príncipes ainda apresenta problemas, mas a expectativa do PSG é conseguir recuperá-lo a tempo do próximo compromisso em casa. O clube deverá receber o Monaco na sexta-feira, 4 de setembro, pela sequência da Ligue 1.