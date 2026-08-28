Pensão alimentícia de R$ 260 milhões: a crise de Luka Doncic com a ex-noiva

A disputa judicial entre Luka Doncic e Anamaria Goltes ganhou um novo capítulo, mas está longe de chegar ao fim. A ação de pensão alimentícia apresentada pela ex-noiva do jogador do Los Angeles Lakers na Califórnia foi retirada e posteriormente arquivada por um tribunal do condado de Los Angeles.

A decisão da juíza Melissa C. Lyons ocorreu “sem prejuízo”, o que significa que Goltes não fica impedida de apresentar uma nova ação no futuro. O encerramento do processo representa uma vitória para Doncic no território americano, mas não encerra o conflito envolvendo o ex-casal, segundo o Marca, da Espanha.

Disputa agora envolve a Eslovênia

Goltes havia indicado anteriormente que pretendia resolver a questão de maneira privada, por meio de um acordo que levasse em consideração o bem-estar das duas filhas do casal. Pouco depois, porém, a disputa ganhou outro contorno.

Segundo informações publicadas pelo New York Post, a eslovena passou a tratar do caso na Eslovênia, país de origem de ambos, e estaria buscando um acordo avaliado em US$ 50 milhões (algo em torno de R$ 260 milhões)

A quantia seria dividida em US$ 40 milhões para Goltes e US$ 10 milhões destinados às duas filhas. O pedido também envolveria mudanças no regime de custódia das crianças.

Atualmente, Doncic teria direito a passar pelo menos dois dias por semana com as filhas. A intenção de Goltes, segundo a publicação, seria reduzir esse período para um dia semanal.

Essas novas reivindicações, porém, fazem parte de um procedimento na Eslovênia e não estão relacionadas ao processo que acabou arquivado na Califórnia.

Defesa de Doncic questionou processo nos EUA

A equipe jurídica do jogador havia contestado desde o início a escolha da Califórnia como local para a disputa. A advogada Laura Wasser argumentou que os tribunais californianos não seriam a jurisdição adequada para tratar do caso.

A defesa também sustentou que Goltes teria escolhido o estado americano justamente por sua reputação em relação aos valores determinados em processos de pensão alimentícia, segundo o Marca.

Outro ponto utilizado pelos advogados foi a residência das crianças. Segundo a defesa, as duas filhas vivem na Eslovênia desde maio, argumento que reforçaria o questionamento sobre a competência dos tribunais da Califórnia.

Vitória de Doncic não encerra disputa

Com o arquivamento formal da ação em 14 de agosto, Doncic obteve um resultado favorável na batalha judicial nos Estados Unidos. O processo, entretanto, foi encerrado de maneira que permite a Goltes voltar à Justiça caso decida apresentar uma nova ação.