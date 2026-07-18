Iraque e EUA firmam 48 acordos, maioria no setor de petróleo

O Iraque assinou 48 acordos e parcerias com empresas dos Estados Unidos, a maioria do setor de petróleo, durante visita do primeiro-ministro Ali al-Zaidi ao país norte-americano. O anúncio foi feito neste sábado, 18, pelo gabinete do premiê iraquiano.

Entre os acordos firmados estão parcerias dos ministérios da Energia e do Petróleo do Iraque com a ExxonMobil, KBR, GE Vernova, Shell e Halliburton. O país também assinou contrato com a Starlink para viabilizar o desenvolvimento de sua rede de internet via satélite.

Um dos destaques é o acordo para reabilitar um oleoduto entre Iraque e Síria, que deve abrir uma nova rota estratégica para o transporte de petróleo — medida que ganha relevância no contexto de retomada das tensões entre Irã e Estados Unidos.

Economia dependente do petróleo

Rico em petróleo, mas marcado por décadas de violência, o Iraque ainda enfrenta infraestrutura precária, serviços públicos deficientes e corrupção. O país também tenta reerguer sua economia, impactada pela guerra no Oriente Médio, e que depende das exportações de petróleo para 90% de suas receitas.

Ex-empresário que chegou ao poder com apoio do presidente americano, Al-Zaidi assumiu o compromisso de dinamizar a economia iraquiana. Ele também está sob pressão para desarmar grupos iraquianos alinhados ao Irã, acusados de centenas de ataques contra infraestruturas americanas no país durante o conflito no Oriente Médio, iniciado após bombardeios israelo-americanos contra o Irã no fim de fevereiro.

*Com informações da AFP