O Botafogo venceu o Paris Saint-Germain por 1 a 0 nesta quinta-feira, 19, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes, disputada nos Estados Unidos. Após o apito final, John Textor, proprietário do clube carioca, comemorou correndo pelo gramado.

E não era para menos. O resultado garantiu a liderança provisória do clube brasileiro em uma das chaves consideradas mais competitivas do torneio. Além de ter encerrado o jejum de vitórias sul-americanas sobre os europeus em um confronto direto.

Entre 2012 e 2025, o futebol sul-americano enfrentou seu maior período sem vitórias sobre clubes europeus em competições oficiais valendo títulos mundiais. Desde 1960, quando começaram os confrontos intercontinentais entre campeões da Europa e da América do Sul, nenhuma outra sequência de insucessos foi tão longa.

Com a vitória, o Botafogo garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes como primeiro colocado do Grupo B.

Quem é John Textor?

Nascido em 30 de setembro de 1965, em Kirksville, Missouri (EUA), John Charles Textor consolidou seu nome nos setores de tecnologia, entretenimento digital e, mais recentemente, no futebol global.

Antes de ingressar no mundo empresarial, Textor teve envolvimento com o esporte durante a infância. De acordo com sua biografia oficial, ele cresceu em uma família de classe média, que optou por ser mudar para a Flórida quando ainda era pequeno. Durante as férias escolares, trabalhava em uma empresa de fretes. No tempo livre, dedicava-se ao skate, atividade que praticava com frequência e na qual demonstrava potencial esportivo. Anos depois, Textor ingressou em competições, onde encarou rivais como Rodney Mullen — considerado hoje o melhor do mundo na modalidade street — até sofrer uma lesão que encerrou sua trajetória precoce. A partir disso, o jovem passou a se dedicar na construção de uma carreira nas área de tecnologia, mas nunca abandonou o desejo de retornar ao esporte.

Atualmente, ele preside a Eagle Football Holdings, grupo que mantém o controle do Botafogo, no Brasil, Olympique Lyonnais, na França, RWD Molenbeek, na Bélgica, e possui participação acionária no Crystal Palace, da Inglaterra.

Textor iniciou sua trajetória empresarial à frente da Digital Domain, empresa de efeitos visuais de Hollywood responsável por produções como “O Curioso Caso de Benjamin Button” (Warner Bros) e “Transformers” (Paramount). Mais tarde, comandou a Facebank, voltada à tecnologia de imagens digitais, e figurou entre os principais acionistas da fuboTV, serviço de streaming esportivo fundado rm 2015 e avaliado em mais de US$ 8 bilhões em seu auge.

Em 2020, John Textor vendeu parte de sua participação acionária na empresa, que havia sido listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque, a NYSE, e que atingiu uma avaliação máxima de mercado de US$ 8 bilhões.

Após sua saída da companhia, direcionou investimentos ao setor esportivo, com foco em clubes de futebol. A primeira movimentação ocorreu com a aquisição de 40% dos direitos do Crystal Palace, da Inglaterra, operação realizada em conjunto com outros empresários. O montante aplicado na negociação chegou a 86 milhões de libras, o equivalente a R$ 653 milhões, considerando a cotação atual da libra esterlina.

Em 2021, o executivo passou a atuar no futebol, liderando a estrutura multiclubes da Eagle Football Holdings. A holding ampliou sua presença no setor em curto prazo, se estabelecendo como um dos conglomerados de clubes mais relevantes do cenário internacional.

Compra do Botafogo

A aquisição da Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Botafogo foi concluída em janeiro de 2022, quando John Textor comprou 90% das ações do clube do Rio de Janeiro.

Na mesma semana, ele também adquiriu 80% do RWD Molenbeek, da Bélgica, ampliando sua atuação no futebol europeu.

O acordo firmado na compra do Botafogo previa um investimento mínimo de R$ 350 milhões em um período de quatro anos, de acordo com o balanço financeiro da SAF, divulgado à imprensa na época. Até 2024, os aportes superaram esse valor, ultrapassando os R$ 400 milhões.

Os repasses foram organizados em parcelas anuais, com valores de R$ 100 milhões em 2022, R$ 102,2 milhões em 2023, R$ 113,9 milhões em 2024 e previsão de R$ 50 milhões para 2025.

Desde a chegada de John Textor, o clube passou por transformações na gestão e nas finanças. O investimento viabilizou a contratação de jogadores, a reorganização da estrutura do departamento de futebol e o avanço na administração.

As mudanças contribuíram para a recuperação financeira do Botafogo, reposicionando a equipe entre os protagonistas do futebol nacional e com presença ampliada no cenário internacional.

Em junho do mesmo ano, seis meses após as aquisições iniciais, Textor passou a integrar a gestão do Olympique Lyonnais, da França, ao comprar 40% das ações do grupo controlador do clube.

A estimativa de seu patrimônio varia entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão, embora seu nome não esteja listado no ranking oficial de bilionários da revista Forbes.

Hoje, seu perfil se encaixa na nova geração de investidores do futebol, marcada pela confluência entre mídia, tecnologia e gestão esportiva.

Modelo de gestão

A atuação de Textor nos clubes segue o modelo de integração entre dados, capital internacional e estruturas descentralizadas de gestão esportiva, tendência observada em holdings como a City Football Group. O executivo promove, assim, a transferência de talentos entre clubes da Eagle, com foco no desenvolvimento de ativos e potencial esportivo nos mercados europeu e sul-americano.