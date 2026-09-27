Péricles canta hino do Brasil em estreia da NFL no Rio de Janeiro; confira

Péricles canta hino do Brasil no Maracanã antes de Cowboys x Ravens (Reprodução/Redes Sociais)
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Publicado em 27 de setembro de 2026 às 18h13.
O primeiro jogo da história da NFL no Rio de Janeiro teve Péricles, ícone do samba nacional, performando o hino do Brasil antes da partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, válida pela Semana 3 da temporada regular da liga americana de futebol americano.
O cantor se apresentou para um Maracanã lotado, que acompanhou a performance cantando junto. A expectativa é que cerca de 70 mil pessoas assistam ao confronto entre as equipes.
O HINO NACIONAL BRASILEIRO NA VOZ DE PÉRICLES! 🇧🇷
📺: #BALvsDAL ao vivo no @sportv e GETV pic.twitter.com/kDUzi8kUXn
— NFL Brasil (@NFLBrasil) September 27, 2026
O hino dos Estados Unidos ficou por conta da cantora americana Kandace Lindsey, que enfrentou uma breve falha no sistema de som no início da apresentação.
Lindsey tem forte ligação com o Brasil: é bilíngue, mistura português e inglês em suas composições. Seu álbum mais recente, lançado em 2024, se chama "To Brasil with Love" ("Ao Brasil, com Amor", em tradução livre). A artista, que recentemente tirou CPF brasileiro, já venceu um Grammy Latino como artista convidada no álbum "O Mundo Dá Voltas", do BaianaSystem.
A performance dos hinos antes das partidas é uma tradição da NFL, mantida tanto nos jogos disputados nos Estados Unidos quanto nas edições internacionais da liga. No Brasil, Luísa Sonza cantou o hino nacional em 2024, e Ana Castela assumiu a função no ano passado.
Além da abertura, o jogo também terá o show de intervalo, que levará Ricky Martin e Pedro Sampaio ao palco. Antes da apresentação, os dois artistas participaram de uma conversa especial no "Domingão com Huck", exibida mais cedo.
No programa, Ricky Martin se emocionou ao falar da relação que construiu com o Brasil ao longo da carreira, em bate-papo com o apresentador Luciano Huck.
"É muito especial. Você sabe o que o Brasil é pra mim. Uma história de quase 40 anos. Fico todo arrepiado, vou chorar aqui!", declarou o cantor porto-riquenho, que vem ao país desde os tempos em que integrava o grupo Menudo.
Para a apresentação de seis minutos ao lado de Ricky Martin, Pedro Sampaio contou com a coreógrafa neozelandesa Parris Goebel, conhecida por trabalhos ao lado de nomes como Beyoncé, Lady Gaga e Rihanna. A coreografia da música "Jet Ski" ainda terá a participação das líderes de torcida do Dallas Cowboys.