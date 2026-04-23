Esporte feminino avança e mira salto bilionário, segundo BofA

O esporte feminino deve acelerar seu crescimento nos próximos anos. Segundo o Bank of America, as receitas do setor podem avançar até 250% até 2030.

A tendência ganhou força à medida que grandes modalidades, como o futebol, passaram a atrair investimentos institucionais e aportes de fundos de capital de risco de forma acelerada. O movimento, segundo o BofA, é uma mudança estrutural no mercado esportivo, que vê no esporte feminino uma nova fronteira de expansão.

Outro indicador relevante está no crescimento da audiência, de acordo com a análise. Desde 2020, o público dos esportes femininos nos Estados Unidos praticamente triplicou. Segundo o levantamento, consumidoras mais jovens, conectadas digitalmente e com maior poder aquisitivo têm impulsionado a presença em eventos ao vivo, o aumento das vendas de produtos licenciados e a expansão nas redes sociais.

Ligas femininas de modalidades como futebol, basquete, rúgbi e críquete aparecem entre as mais bem posicionadas para sustentar esse avanço nos próximos anos, ampliando receitas e relevância comercial.

De acordo com a BofA Global Research, o crescimento da audiência e do engajamento também tem atraído novos patrocinadores, interessados em dialogar com uma base de fãs cada vez mais engajada.

As receitas globais do esporte feminino também devem alcançar US$ 3 bilhões (R$ 15,3 bilhões) em 2026. Os dados são de um estudo da Deloitte. O valor representa um crescimento de 25% em relação ao ano anterior.

Mas e no Brasil?

No país, o crescimento também é perceptível, embora ainda existam menos dados consolidados sobre interesse feminino em esportes praticados por mulheres, em comparação com o mercado norte-americano. Mesmo assim, indicadores recentes apontam avanço consistente no interesse feminino pelo esporte em geral.

Segundo o relatório Women and Sports, produzido pela Ibope Repucom, o interesse médio feminino pelas 30 modalidades esportivas mais populares do Brasil cresceu 20% desde 2020.

O dado reforça uma transformação no perfil do público esportivo brasileiro, com maior participação feminina em diferentes modalidades.

Entre os esportes que mais cresceram em interesse entre as mulheres, o destaque fica para o skate, impulsionado pelo fenômeno Rayssa Leal, com alta de 48%. Na sequência aparecem tênis (33%), futebol de areia (31%), futsal (27%) e atletismo (22%).

A Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, tem potencial para impulsionar ainda mais o interesse do público, o consumo esportivo e a valorização das modalidades femininas no país.