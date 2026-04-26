Jogos deste domingo, 26: onde assistir ao vivo e horários

O domingo, 26, será cheio para os fãs de futebol, com diversos jogos importantes de torneios europeus, que estão em suas retas finais, além das competições brasileiras, que estão chegando na metade da disputa.

Campeonato Alemão, Inglês, Italiano, Turco, Francês e Espanhol terão duelos importantíssimos, enquanto, no Brasil, o Brasileirão masculino e feminino e a Série B tomam conta da programação.

Dentre os principais jogos, destaque para Corinthians x Vasco pelo Brasileirão e Chelsea x Leeds United pela Copa da Inglaterra.