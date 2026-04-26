Esporte

Jogos deste domingo, 26: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste domingo online e na TV por assinatura

Esporte: domingo será recheado de jogos importantes (Esportes/Exame)

Esporte: domingo será recheado de jogos importantes (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 26 de abril de 2026 às 08h13.

O domingo, 26, será cheio para os fãs de futebol, com diversos jogos importantes de torneios europeus, que estão em suas retas finais, além das competições brasileiras, que estão chegando na metade da disputa.

Campeonato Alemão, Inglês, Italiano, Turco, Francês e Espanhol terão duelos importantíssimos, enquanto, no Brasil, o Brasileirão masculino e feminino e a Série B tomam conta da programação.

Dentre os principais jogos, destaque para Corinthians x Vasco pelo Brasileirão e Chelsea x Leeds United pela Copa da Inglaterra.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Campeonato Italiano

  • 7h30 - Fiorentina x Sassuolo
  • 10h - Genoa x Como
  • 13h - Torino x Inter de Milão
  • 15h45 - Milan x Juventus

Campeonato Inglês 2ª divisão

  • 8h - Coventry City x Wrexham

Campeonato Espanhol

  • 9h - Rayo Vallecano x Real Sociedad
  • 11h15 - Real Oviedo x Elche
  • 13h30 - Osasuna x Sevilla
  • 16h - Villarreal x Celta de Vigo
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Campeonato Francês

  • 10h - Lorient x Strasbourg
  • 12h15 - Paris FC x Lille
  • 12h15 - Le Havre x Metz
  • 12h15 - Rennes x Nantes
  • 15h45 - Olympique de Marselha x Nice

Campeonato Alemão

  • 10h30 - Stuttgart x Werder Bremen
  • 12h30 - Borussia Dortmund x Freiburg

Copa da Inglaterra

  • 11h - Chelsea x Leeds United

Brasileirão Feminino

  • 11h - RB Bragantino x Cruzeiro
  • 16h - Mixto x Fluminense

Champions League Feminina

  • 11h30 - Arsenal x Lyon

Campeonato Turco

  • 14h - Galatasaray x Fenerbahçe

Campeonato Brasileiro

  • 16h - Corinthians x Vasco
  • 16h - Grêmio x Coritiba
  • 18h30 - RB Bragantino x Palmeiras
  • 18h30 - Athletico-PR x Vitória
  • 20h20 - Atlético-MG x Flamengo
  • 20h30 - Fluminense x Chapecoense
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Brasileirão 2ª divisão

  • 16h - São Bernardo x Goiás
  • 18h - Ceará x Vila Nova
  • 18h - Operário x Fortaleza
  • 20h30 - Criciúma x CRB
  • 20h30 - Atlético-GO x Avaí

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • 16h - Corinthians x Vasco - Campeonato Brasileiro - Globo SP e RJ
  • 16h - Grêmio x Coritiba - Campeonato Brasileiro - Globo região sul
  • 16h — São Bernardo x Goiás — Brasileirão 2.ª divisão — Globo Goiás

SBT

  • Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 26

Record

  • 20h30 - Fluminense x Chapecoense - Campeonato Brasileiro

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 26

TV Brasil

  • Nenhum jogo vai passar na TV Brasil neste domingo, 26
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Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 12h30 - Borussia Dortmund x Freiburg - Campeonato Alemão
  • 16h - São Bernardo x Goiás - Brasileirão 2.ª divisão
  • 20h30 - Atlético-MG x Flamengo

ESPN

  • 8h - Coventry City x Wrexham - Campeonato Inglês 2.ª divisão
  • 11h - Chelsea x Leeds United - Campeonato Inglês
  • 15h45 - Milan x Juventus - Campeonato Italiano
  • 18h - Ceará x Vila Nova - Brasileirão 2ª divisão

ESPN2

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN2 neste domingo, 26

ESPN3

  • 14h - Galatasaray x Fenerbahçe - Campeonato Turco

ESPN4

  • 11h30 - Arsenal x Lyon - Champions League Feminina

XSports

  • 18h - Ceará x Vila Nova - Brasileirão 2ª divisão
  • 20h30 - Criciúma x CRB - Brasileirão 2.ª divisão

Premiere

  • 16h - Corinthians x Vasco - Campeonato Brasileiro
  • 16h - Grêmio x Coritiba - Campeonato Brasileiro
  • 16h - São Bernardo x Goiás - Campeonato Brasileiro
  • 18h30 - Bragantino x Palmeiras - Campeonato Brasileiro
  • 18h30 - Athletico-PR x Vitória - Campeonato Brasileiro
  • 20h30 - Atlético-MG x Flamengo - Campeonato Brasileiro
  • 20h30 - Fluminense x Chapecoense - Campeonato Brasileiro

TNT Sports

  • Nenhum jogo vai passar na TNT Sports neste domingo, 26

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 7h30 - Fiorentina x Sassuolo - Campeonato Italiano
  • 8h - Coventry City x Wrexham - Campeonato Inglês 2.ª divisão
  • 9h - Rayo Vallecano x Real Sociedad - Campeonato Espanhol
  • 10h - Genoa x Como - Campeonato Italiano
  • 11h - Chelsea x Leeds United - Copa da Inglaterra
  • 11h15 - Real Oviedo x Elche - Campeonato Espanhol
  • 11h30 - Arsenal x Lyon - Champions League Feminina
  • 13h - Torino x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  • 13h30 - Osasuna x Sevilla - Campeonato Espanhol
  • 14h - Galatasaray x Fenerbahce - Campeonato Turco
  • 15h45 - Milan x Juventus - Campeonato Italiano
  • 16h - Villarreal x Celta - Campeonato Espanhol
  • 18h - Ceará x Vila Nova - Brasileirão 2ª divisão
  • 18h - Operário x Fortaleza - Brasileirão 2ª divisão
  • 20h30 - Criciúma x CRB - Brasileirão 2.ª divisão
  • 20h30 - Atlético-GO x Avaí - Brasileirão 2.ª divisão
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Canal Goat

  • 10h30 - Stuttgart x Werder Bremen - Campeonato Alemão
  • 12h30 - Borussia Dortmund x Freiburg - Campeonato Alemão
  • 18h - Operário-PR x Fortaleza - Brasileirão 2ª divisão

GE TV

  • 16h - Grêmio x Coritiba - Campeonato Brasileiro

Onefootball

  • 10h30 - Stuttgart x Werder Bremen - Campeonato Alemão
  • 12h30 - Borussia Dortmund x Freiburg - Campeonato Alemão

HBO Max

  • Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo, 26

Paramount+

  • Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo, 26

Prime Video

  • Nenhum jogo vai passar no Prime Video  neste domingo, 26

Cazé TV

  • 10h - Lorient x Strasbourg - Campeonato Francês
  • 12h15 - Paris FC x Lille - Campeonato Francês
  • 12h15 - Le Havre x Metz - Campeonato Francês
  • 12h15 - Rennes x Nantes - Campeonato Francês
  • 13h - Torino x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  • 15h45 - Olympique de Marselha x Nice - Campeonato Francês
  • 20h30 - Fluminense x Chapecoense - Brasileirão

Apple TV

  • Nenhum jogo vai passar na Apple TV neste domingo, 26
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