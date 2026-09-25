Fórmula 1 avalia Ímola para substituir etapas finais no Oriente Médio

RESUMO | A Fórmula 1 autorizou o circuito de Ímola, na Itália, a iniciar os preparativos logísticos para atuar como plano de contingência e sediar a etapa final da temporada de 2026 caso as provas previstas para o Catar e Abu Dhabi não possam ser realizadas.

A Fórmula 1 definiu um plano de contingência para o encerramento de sua temporada de 2026. De acordo com informações publicadas pelo The Athletic, o circuito de Ímola, na Itália — que sediou o Grande Prêmio da Emília-Romagna entre 2020 e 2025 —, foi autorizado a iniciar os preparativos logísticos para receber a etapa final do campeonato, caso a categoria seja impedida de realizar as provas programadas para o Oriente Médio no final do ano.

O planejamento original prevê que a temporada termine com rodadas duplas no Catar (29 de novembro) e em Abu Dhabi (6 de dezembro). No entanto, o impacto de conflitos geopolíticos na região — que já resultaram no cancelamento das etapas de abril no Bahrein e na Arábia Saudita — mantém incertezas sobre a viabilidade dos eventos. O CEO da F1, Stefano Domenicali, reforçou que o objetivo principal continua sendo a realização das provas no Oriente Médio, embora a alternativa europeia já esteja formalizada.

Desafios logísticos e prazos para a decisão

A necessidade de antecipar os preparativos em Ímola decorre da complexidade exigida para montar a infraestrutura de um evento da magnitude da Fórmula 1 em dezembro, incluindo a instalação de arquibancadas temporárias, cujos custos seriam cobertos pela categoria caso o plano seja ativado. No ano passado, a etapa em Ímola registrou um público de 242.000 pessoas ao longo de três dias antes de sair temporariamente do calendário para 2026.

Durante as reuniões da Comissão da F1 em Baku, líderes de equipes discutiram os impactos operacionais de uma eventual mudança de rota. Ayao Komatsu, chefe da Haas, destacou que as equipes precisarão reajustar questões de pessoal e estruturas logísticas que normalmente são desmontadas no final do calendário europeu em setembro. O dirigente da Audi F1, Mattia Binotto, apontou que meados de outubro funcionará como o prazo limite para o anúncio definitivo, garantindo o escoamento de cargas após a realização do Grande Prêmio de Singapura.

Opinião dos pilotos e perspectiva para 2027

Apesar das discussões sobre o plano B, pilotos manifestaram expectativa de que a situação geopolítica permita a realização das provas finais conforme o planejado. O heptacampeão Lewis Hamilton afirmou à imprensa em Baku que confia na condução da diretoria da categoria e expressou o desejo de competir novamente na região.

Enquanto o desfecho da temporada atual é avaliado, a Fórmula 1 já planeja o próximo ciclo e confirmou o calendário para 2027, que prevê a abertura dos testes de pré-temporada no final de fevereiro no Bahrein, seguida pelo início oficial do campeonato em 14 de março e pelo GP da Arábia Saudita na semana seguinte.

Por que Ímola está sendo cotada para receber a final da F1?

O circuito italiano foi autorizado a se preparar como plano de contingência caso os GPs do Catar e de Abu Dhabi precisem ser cancelados devido aos conflitos no Oriente Médio.

Quando estão agendadas as provas finais da temporada?

O calendário oficial prevê o GP do Catar para 29 de novembro e o GP de Abu Dhabi para 6 de dezembro de 2026.

Qual é o prazo limite para a decisão sobre o local da final?

Dirigentes de equipes, como Mattia Binotto, apontaram meados de outubro como a data limite para a definição devido a exigências logísticas e de frete.

Quais foram os impactos anteriores de conflitos na temporada?

As etapas de abril no Bahrein e na Arábia Saudita foram canceladas, embora a F1 tenha realizado o GP do Bahrein em formato adaptado na Malásia.

O que as equipes dizem sobre a mudança para a Europa?

Representantes de escuderias reconhecem que uma mudança para Ímola em dezembro exigirá ajustes operacionais complexos, mas asseguram preparo caso a medida seja necessária.