Esporte

Borussia Dortmund goleia Freiburg e garante vaga na Champions League

Maximilian Beier, Guirassy, Bensebaini e Fábio Silva marcaram os gols da vitória diante do Freiburg neste domingo, 26

Dortmund vence Freiburg por 4 a 0 e confirma ida à Champions League (INA FASSBENDER/AFP)

Da redação, com agências
Publicado em 26 de abril de 2026 às 17h00.

O Borussia Dortmund confirmou neste domingo, 26, sua presença na próxima edição da UEFA Champions League ao vencer o Freiburg por 4 a 0, pela 31ª rodada da Bundesliga.

Uma semana após o Bayern de Munique garantir matematicamente o título alemão, o Dortmund assegurou lugar entre os quatro primeiros colocados e, consequentemente, a classificação para a principal competição de clubes da Europa.

Com 67 pontos e apenas três rodadas restantes, a equipe abriu 10 pontos de vantagem sobre VfB Stuttgart e TSG Hoffenheim, quarto e quinto colocados, respectivamente.

Vitória ainda no primeiro tempo

Jogando no Westfalenstadion, o time comandado por Niko Kovac resolveu a partida rapidamente. Maximilian Beier abriu o placar aos 8 minutos, seguido pelo guineense Serhou Guirassy, que ampliou aos 14.

O terceiro gol veio aos 32 minutos, com o argelino Ramy Bensebaini, deixando o confronto praticamente decidido ainda antes do intervalo.

Na etapa final, o Dortmund controlou o jogo sem dificuldades e fechou a goleada aos 87 minutos com gol do português Fábio Silva.

Reação após duas derrotas seguidas

A vitória também marcou a recuperação da equipe, que vinha de duas derrotas consecutivas na Bundesliga, diante de Bayer Leverkusen e Hoffenheim.

Agora, com a vaga na Champions garantida, o principal objetivo do Dortmund passa a ser o vice-campeonato alemão.

Autor do primeiro gol e eleito o melhor jogador da partida, Maximilian Beier deixou claro que o foco mudou após a confirmação.

"Já garantimos a classificação para a Champions League. Portanto, naturalmente, agora queremos assegurar o segundo lugar", disse à DAZN.

"O sol está brilhando e nos classificamos para a Champions League, então é um bom dia", completou o jogador, sorrindo.

*Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:FutebolFutebol europeu

