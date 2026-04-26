Borussia Dortmund goleia Freiburg e garante vaga na Champions League

Dortmund vence Freiburg por 4 a 0 e confirma ida à Champions League (INA FASSBENDER/AFP)
Redação Exame
Publicado em 26 de abril de 2026 às 17h00.
O Borussia Dortmund confirmou neste domingo, 26, sua presença na próxima edição da UEFA Champions League ao vencer o Freiburg por 4 a 0, pela 31ª rodada da Bundesliga.
Uma semana após o Bayern de Munique garantir matematicamente o título alemão, o Dortmund assegurou lugar entre os quatro primeiros colocados e, consequentemente, a classificação para a principal competição de clubes da Europa.
Com 67 pontos e apenas três rodadas restantes, a equipe abriu 10 pontos de vantagem sobre VfB Stuttgart e TSG Hoffenheim, quarto e quinto colocados, respectivamente.
Jogando no Westfalenstadion, o time comandado por Niko Kovac resolveu a partida rapidamente. Maximilian Beier abriu o placar aos 8 minutos, seguido pelo guineense Serhou Guirassy, que ampliou aos 14.
O terceiro gol veio aos 32 minutos, com o argelino Ramy Bensebaini, deixando o confronto praticamente decidido ainda antes do intervalo.
Na etapa final, o Dortmund controlou o jogo sem dificuldades e fechou a goleada aos 87 minutos com gol do português Fábio Silva.
A vitória também marcou a recuperação da equipe, que vinha de duas derrotas consecutivas na Bundesliga, diante de Bayer Leverkusen e Hoffenheim.
Agora, com a vaga na Champions garantida, o principal objetivo do Dortmund passa a ser o vice-campeonato alemão.
Autor do primeiro gol e eleito o melhor jogador da partida, Maximilian Beier deixou claro que o foco mudou após a confirmação.
"Já garantimos a classificação para a Champions League. Portanto, naturalmente, agora queremos assegurar o segundo lugar", disse à DAZN.
"O sol está brilhando e nos classificamos para a Champions League, então é um bom dia", completou o jogador, sorrindo.
*Com informações da AFP