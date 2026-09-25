Como um card de LeBron James e Kobe Bryant 'estourou a banca' e foi vendido por R$ 35 milhões

Um card autografado de LeBron James e Kobe Bryant foi leiloado por US$ 6.501.840 (cerca de R$ 35 milhões, na cotação atual) na noite de quinta-feira, tornando-se a segunda maior venda já registrada envolvendo um item de qualquer um dos dois astros da NBA.

Segundo o The Athletic, a peça única pertence à coleção 2007-08 Upper Deck Exquisite Collection e reúne autógrafos dos dois jogadores, além de conter fragmentos dos tradicionais NBA Logoman, trechos dos uniformes originais que exibem o logotipo oficial da liga. Entre colecionadores, esse tipo de material é considerado um dos mais valiosos do mercado.

A negociação foi realizada por meio da casa de leilões Alt e colocou o card entre as dez vendas públicas de cartões esportivos mais caras de todos os tempos.

Segundo Brendan Kirbach, diretor sênior de vendas da Alt, o item permaneceu por décadas em uma coleção particular e sequer era conhecido pelo mercado.

"Esse card ficou em uma coleção privada por cerca de duas décadas e ninguém sabia que estava disponível. Ele estava simplesmente guardado, sem qualquer classificação oficial", afirmou o executivo ao The Athletic.

Mercado aquecido

A venda reforça uma tendência observada no mercado de colecionáveis esportivos: a crescente valorização de itens ligados aos jogadores considerados candidatos ao posto de maiores atletas da história de suas modalidades.

Com esse resultado, LeBron James ampliou sua liderança como o atleta com mais cards vendidos por valores superiores a US$ 1 milhão. De acordo com o banco de dados especializado Card Ladder, esta foi a 30ª vez que um card do astro ultrapassou a marca de sete dígitos em um leilão.

Já Kobe Bryant alcançou sua 16ª venda milionária, número que o coloca atrás apenas de nomes como LeBron James, Mickey Mantle, Tom Brady, Honus Wagner e Michael Jordan nesse ranking histórico.

Apesar disso, Bryant ainda mantém participação no recorde da venda pública mais cara já registrada para um card esportivo. Em agosto de 2025, um card único contendo autógrafos e fragmentos dos uniformes de Kobe Bryant e Michael Jordan, também da coleção Exquisite Collection 2007-08, foi arrematado por US$ 12,9 milhões (perto de R$ 67 milhões)

Curiosamente, o card mais valioso envolvendo LeBron James também tem ligação com Jordan. Em setembro de 2025, um exemplar único com autógrafos e pedaços dos uniformes de LeBron James e Michael Jordan, pertencente à coleção 2006-07 Upper Deck Exquisite Collection, foi negociado em uma venda privada por US$ 10 milhões (perto de R$ 52 milhões).