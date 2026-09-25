Jogador de Israel é expulso após comemorar gol de forma 'inadequada' e é chamado e de 'estúpido'

Resumo:

O atacante israelense Sayed Abu Farchi, de 20 anos, foi alvo de críticas de jogadores da Áustria após ser expulso durante a derrota de Israel na Liga das Nações. O atleta recebeu o segundo cartão amarelo logo após marcar um gol e realizar uma comemoração considerada inadequada pela arbitragem.

Farchi, que atua pelo Colorado Rapids, havia sido advertido com cartão amarelo apenas quatro minutos antes. Ao balançar as redes, o atacante pegou a bandeirinha de escanteio, ajoelhou-se, apoiou o objeto sobre a mão esquerda e depois o ergueu acima da cabeça. A atitude levou o árbitro a aplicar uma nova advertência, resultando na expulsão do jogador.

A interpretação exata da celebração gerou debate. Parte da imprensa internacional sugeriu que o gesto simulava o uso de uma arma, enquanto a emissora austríaca ORF comparou o movimento a uma tacada de sinuca.

Após a partida, os jogadores da seleção austríaca Patrick Wimmer e Phillipp Mwene classificaram a comemoração como "estúpida". Wimmer afirmou que esse tipo de atitude não tem espaço no futebol e ressaltou que o contexto vivido por Israel torna a situação ainda mais delicada.

O técnico israelense Ran Ben Shimon saiu em defesa do atleta. Segundo o treinador, Farchi, que é árabe-israelense e disputava apenas sua segunda partida pela seleção principal, costuma comemorar todos os seus gols da mesma forma.

"Talvez tenha sido um erro meu não dizer a ele que precisava parar com isso", afirmou Ben Shimon. "Ele precisa aprender com essa situação."

Já o treinador da Áustria, Ralf Rangnick, destacou que a decisão final coube ao árbitro, mas questionou a necessidade de uma comemoração desse tipo por parte de um jogador que já estava pendurado com cartão amarelo.

Regras da International Board

As regras da International Football Association Board (IFAB) determinam que comemorações não podem ser excessivas e preveem advertência para atletas que ajam de maneira provocativa, depreciativa ou inflamatória.

Com a expulsão, Farchi cumprirá suspensão automática de um jogo e ficará fora do confronto de Israel contra a República da Irlanda, marcado para domingo, em Debrecen, na Hungria. Devido ao cenário de segurança no país, Israel continua impedido de receber partidas de competições da UEFA em seu território.

A punição, porém, pode ser ampliada. O Órgão de Controle, Ética e Disciplina da UEFA (CEDB) tem a prerrogativa de avaliar o caso e determinar uma suspensão maior. A seleção israelense ainda tem compromissos contra Kosovo, em 1º de outubro, e um novo duelo diante da República da Irlanda, três dias depois.

Os próximos confrontos entre Irlanda e Israel acontecem em meio a um ambiente de forte tensão política. A Federação Irlandesa de Futebol (FAI) vem sofrendo pressão de grupos que defendem o boicote aos amistosos e partidas internacionais envolvendo a seleção israelense por causa do conflito em andamento entre Israel e Gaza.

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