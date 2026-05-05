Esporte

Jogos desta terça, 5: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta terça online e na TV por assinatura

Esporte: Jogos da terça serão marcados por partidas da Champions League, Libertadores e Sul-Americana (Esportes/Exame)

Esporte: Jogos da terça serão marcados por partidas da Champions League, Libertadores e Sul-Americana (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 5 de maio de 2026 às 06h31.

A terça-feira, 5, está cheia de jogos importantes pelos torneios continentais. Na Europa, a semifinal da Champions promete muito emoção no duelo entre Arsenal x Atlético de Madrid.

Já na América do Sul, partidas da Libertadores e Sul-Americana animam a terça com jogos da quarta rodada da fase de grupos do torneio.
Além desses jogos, também teremos Campeonato Saudita e Concacaf Champions League - em fase final de disputa.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Champions League

  • 16h - Arsenal x Atlético de Madrid

Copa Libertadores

  • 19h - Sporting Cristal x Palmeiras
  • 19h - Rosario Central x Libertad
  • 21h - Barcelona-EQU x Boca Juniors
  • 21h - Universidad Central x Independiente del Valle
  • 21h30 - Always Ready x Lanús

Copa Sul-Americana

  • 19h - Deportivo Riestra x Grêmio
  • 19h - Juventud x Atlético-MG
  • 19h - Independiente Petrolero x Caracas
  • 21h30 - Deportivo Recoleta x Santos
  • 21h30 - Puerto Cabello x Cienciano
  • 23h - Deportivo Cuenca x San Lorenzo

Campeonato Saudita

  • 15h - Al Khaleej x Al Hilal

Concacaf Champions League

  • Tigres x Nashville

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça, 5

SBT

  • 16h - Arsenal x Atlético de Madrid - Champions League

Record

  • Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça, 5

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça, 5

BandSports

  • Nenhum jogo vai passar na BandSports nesta terça, 5

TV Brasil

  • Nenhum jogo vai passar na TV Brasil nesta terça, 5

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • Nenhum jogo vai passar na Sportv nesta terça, 5

ESPN

  • 19h - Juventud x Atlético-MG - Copa Sul-Americana
  • 21h30 - Deportivo Recoleta x Santos - Copa Sul-Americana

ESPN2

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN2 nesta terça, 5

ESPN3

  • 21h30 - Puerto Cabello x Cienciano - Copa Sul-Americana

ESPN4

  • 21h - Universidad Central x Independiente del Valle - Copa Libertadores
  • 23h - Deportivo Cuenca x San Lorenzo - Copa Sul-Americana

XSports

  • Nenhum jogo vai passar na XSports nesta terça, 5

Premiere

  • Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça, 5

TNT Sports

  • 16h - Arsenal x Atlético de Madrid - Champions League

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 19h - Juventud x Atlético-MG - Copa Sul-Americana
  • 21h - Universidad Central x Independiente del Valle - Copa Libertadores
  • 21h30 - Deportivo Recoleta x Santos - Copa Sul-Americana
  • 21h30 - Puerto Cabello x Cienciano - Copa Sul-Americana
  • 22h30 - Tigres x Nashville - Concacaf Champions League
  • 23h - Deportivo Cuenca x San Lorenzo - Copa Sul-Americana

Canal GOAT

  • 15h - Al Khaleej x Al Hilal - Campeonato Saudita

GE TV

  • Nenhum jogo vai passar na GE TV nesta terça, 5

Onefootball

  • Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta terça, 5

HBO Max

  • 16h - Arsenal x Atlético de Madrid - Champions League

Paramount+

  • 19h - Sporting Cristal x Palmeiras - Copa Libertadores
  • 19h - Rosario Central x Libertad - Copa Libertadores
  • 19h - Deportivo Riestra x Grêmio - Copa Sul-Americana
  • 19h - Independiente Petrolero x Caracas - Copa Sul-Americana
  • 21h - Barcelona-EQU x Boca Juniors - Copa Libertadores
  • 21h30 - Always Ready x Lanús - Copa Libertadores

Prime Video

  • Nenhum jogo vai passar no Prime Video nesta terça, 5

Cazé TV

  • Nenhum jogo vai passar na Cazé TV nesta terça, 5

Apple TV

  • Nenhum jogo vai passar na Apple TV nesta terça, 5
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