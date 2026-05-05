Jogos desta terça, 5: onde assistir ao vivo e horários

Esporte: Jogos da terça serão marcados por partidas da Champions League, Libertadores e Sul-Americana (Esportes/Exame)
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Publicado em 5 de maio de 2026 às 06h31.
A terça-feira, 5, está cheia de jogos importantes pelos torneios continentais. Na Europa, a semifinal da Champions promete muito emoção no duelo entre Arsenal x Atlético de Madrid.
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Gunners vivem momento importante na temporada e podem ser campeões da Premier League, além de estarem na semifinal da Champions
Partida acontece nesta quinta-feira, 5 na Inglaterra, e decide um dos finalistas da maior competição da Europa
Partida acontece no Peru e é valida pela fase de grupos do torneio
Times se enfrentam nesta terça-feira, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana