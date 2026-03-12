Qual foi o placar do jogo entre Corinthians e Coritiba ontem?

Na noite de ontem, o Corinthians perdeu para o Coritiba por 2 a 0 na Neo Química Arena pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e levou o timão para o meio da tabela. O resultado encerrou um tabu histórico do confronto.

Como foi Corinthians x Coritiba

Sem Dorival Júnior à beira do campo por suspensão, o Corinthians foi dirigido pelo auxiliar Lucas Silvestre e teve um primeiro tempo de muita posse de bola, mas pouca criatividade. A equipe paulista encontrou dificuldade para transformar o volume em chances claras e viu o Coritiba se defender com ótima organização.

O time paranaense foi mais cirúrgico. Aos 37 minutos do primeiro tempo, o meia Josué cobrou escanteio e o zagueiro Jacy subiu para marcar de cabeça, abrindo o placar na Neo Química Arena. Antes disso, o Coritiba já havia assustado com o atacante Pedro Rocha, que chegou a balançar a rede, mas em lance anulado por impedimento.

Na volta do intervalo, o roteiro pouco mudou. O Corinthians tentou aumentar a pressão, mas voltou a esbarrar na organizada defesa do Coxa. Já o time paranaense aproveitou os espaços e ampliou logo no início da etapa final. Aos sete minutos, a equipe trocou passes em velocidade, Josué novamente cruzou e Lucas Ronier finalizou para fazer 2 a 0. Depois do segundo gol, o Timão tentou reagir com mudanças no time, mas seguiu sem conseguir furar a defesa coritibana.

Um dos momentos mais tensos do segundo tempo foi a saída de Jacy, autor do primeiro gol, que deixou o campo imobilizado e de ambulância após uma concussão.

Corinthians teve posse, mas não foi efetivo

A derrota do Timão passou diretamente pela baixa produção ofensiva. O time terminou o primeiro tempo com 66% de posse de bola, mas com repertório ofensivo escasso e pouca intensidade de jogadores criativos, como Bidon e Garro.

Quebra de tabu do Coritiba

Além dos três pontos, o Coritiba deixou Itaquera com um resultado histórico. O clube voltou a vencer o Corinthians depois de quase 15 anos. A última vitória havia acontecido em 4 de setembro de 2011. Desde então, foram 12 vitórias corintianas e seis empates no confronto. Também foi a primeira vitória coxa-branca na Neo Química Arena.

Como ficou a classificação

Com o resultado, o Coxa chegou aos sete pontos e empatou com o Corinthians. A diferença ficou no posicionamento: o Coritiba subiu para o quinto lugar, beneficiado pelo saldo de gols, enquanto o Corinthians caiu para a oitava colocação. O Timão perdeu a chance de alcançar Palmeiras e São Paulo, que jogarão mais tarde.