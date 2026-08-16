Saiba onde estão as maiores margens de lucro dos próximos anos

Há mercados em que a mudança tecnológica não está apenas criando novos produtos, mas alterando a estrutura de custos das empresas.

É nesse espaço que podem surgir algumas das oportunidades mais interessantes para os próximos anos: negócios capazes de combinar tecnologia, especialização e escala tendem a ganhar vantagem conforme aumenta a demanda por soluções mais eficientes.

O Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, aponta inteligência artificial, big data, cibersegurança e tecnologias ligadas à transição energética entre os campos que devem ganhar relevância até 2030. O levantamento ouviu mais de mil empresas e identificou quais funções e competências devem avançar com mais rapidez.

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Inteligência artificial e dados

Poucas áreas concentram tanta expectativa de crescimento quanto as tecnologias de IA e análise de dados. Especialistas em big data, inteligência artificial e aprendizado de máquina aparecem entre as ocupações que mais devem crescer proporcionalmente até 2030, segundo o levantamento do Fórum Econômico Mundial.

Para as empresas, o interesse está ligado ao potencial de automatizar tarefas, analisar grandes volumes de informação e acelerar processos. Uma análise da McKinsey estimou que a IA generativa pode adicionar entre US$ 2,6 trilhões e US$ 4,4 trilhões em valor à economia global por ano, considerando diferentes aplicações em setores como varejo, bancos e tecnologia.

A oportunidade, portanto, não está restrita a quem desenvolve modelos. Há espaço para empresas que criam ferramentas especializadas, infraestrutura, sistemas de segurança, serviços de implementação e aplicações voltadas a nichos específicos.

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Fintech e serviços financeiros

O setor financeiro também aparece entre os mercados favorecidos pela digitalização. Engenheiros de fintech estão entre as profissões com crescimento mais acelerado projetado pelo Fórum Econômico Mundial, ao lado de especialistas em dados e IA.

A expansão de pagamentos digitais, automação, análise de risco e personalização de serviços cria oportunidades para negócios que consigam reduzir custos ou oferecer soluções financeiras mais eficientes.

Energia e transição verde

A busca por novas fontes de energia e tecnologias capazes de reduzir emissões abre outra frente de crescimento.

Engenheiros de energia renovável, engenheiros ambientais e especialistas em veículos elétricos estão entre as ocupações que aparecem no grupo das que mais devem crescer até o fim da década.

A expansão não depende apenas da geração de energia. Armazenamento, distribuição e infraestrutura também entram nessa equação. Segundo o relatório, as tecnologias de geração, armazenamento e distribuição de energia devem contribuir com cerca de 1 milhão de empregos líquidos adicionais até 2030.

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Cibersegurança e infraestrutura digital

Quanto mais processos migram para ambientes digitais, maior se torna a necessidade de protegê-los. Especialistas em segurança da informação e gestão de segurança aparecem entre as funções com perspectivas de crescimento no levantamento.

Para empresas, isso representa um mercado que vai além da venda de softwares. Consultoria, monitoramento, proteção de dados e adequação de sistemas também podem se tornar fontes relevantes de receita.