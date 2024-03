Jogos de hoje, sexta-feira, 15; onde assistir e horários

Início do Brasileiro feminino, Campeonato saudita e competições europeias são os destaques desta sexta-feira.

Pelo Brasileiro, as meninas do Palmeiras encaram o Flamengo no estádio Jayme Cintra.

No Campeonato Saudita, o Al Nassr de Cristiano Ronaldo enfrenta o Al-Ahly. A equipe é a segunda colocada da liga e espera vencer para alcançar o líder Al-Hilal.

Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje; veja horários

Campeonato Brasileiro (Feminino)

21h30 - Palmeiras (F) x Flamengo (F) - SporTV

Campeonato Saudita

16h - Al Ahli x Al Nassr - BandSports e Canal GOAT

Campeonato Italiano

16h45 - Empoli x Bologna - Star+

Campeonato Espanhol

17h - Real Sociedad x Cadiz - Star+

Copa do Brasil Sub-17

15h - Athletico-PR Sub-17 x São Paulo Sub-17 - SporTV

Campeonato Alemão

16h30 - FC Köln x RB Leipzig - Onefootball (internet)

Campeonato Francês

17h - Toulouse x Lyon - ESPN 4 e Star+

Campeonato Português

17h15 - Estoril x Portimonense - Star+

Campeonato Turco

14h30 - Pendikspor x Istanbulspor - Star+

