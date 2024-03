Brasileiro feminino: com aumento na premiação, torneio começa em alta e com mais de 50 patrocínios

O Campeonato Brasileiro feminino de 2024 terá o pontapé inicial nesta sexta-feira, 15, com 16 clubes participantes e uma premiação maior em relação à temporada passada. O campeão vai receber R$ 1,5 milhão, e o vice R$ 750 mil - em 2023, o campeão recebeu R$ 1,2 mi, e o vice R$ 600 mil. A CBF também vai distribuir um total de R$ 6 milhões em cotas aos participantes.

A disputa deste ano vai ser aberta nesta sexta, na Vila Belmiro, entre Santos x Real Brasília, seguido no mesmo dia por Ferroviária x Botafogo e Palmeiras x Flamengo. O Corinthians, que é o maior campeão com 5 taças, vai em busca do quarto título consecutivo e estreia fora de casa contra o Grêmio.

Em investimentos, as equipes também se movimentaram. Uma delas foi o Palmeiras, que anunciou um aporte milionário com o anúncio do patrocínio da Esportes da Sorte, naquela que já é considerada uma das maiores parcerias da América do Sul para a modalidade.

"Era um desejo enorme da nossa parte estar inserido com mais contundência no futebol feminino, e esse 'namoro' com o Palmeiras surgiu a partir disso. O Palmeiras vem sempre chegando às finais e brigando por título no feminino, como a Copa Libertadores, e acredito que com a nossa parceria, podemos crescer ainda mais não apenas na parte técnica, mas também fora das quatro linhas, além de nos inserir em uma modalidade que não para de crescer e já é uma realidade global", afirma Darwin Filho, CEO do Esportes da Sorte.

Um dos times mais tradicionais do futebol feminino com dois canecos (2014 e 2019), e com um dos principais orçamentos para a temporada, a Ferroviária tem parte de seus recursos vindo de um patrocínio máster, do Galera.bet, que é parceira do clube desde 2023 e acabou de estender o contrato até 2026.

"A Ferroviária é uma das grandes forças do interior paulista e sempre teve a preocupação de investimentos em futebol feminino. Esses valores são muito importantes para o galera.bet, e é com esse mesmo pensamento e filosofia que pretendemos continuar apoiando a modalidade”, disse Marcos Sabiá, CEO da empresa.

Já o Internacional, que também tem uma boa verba destinada para a modalidade, foi vice-campeão em 2022 e quer voltar a ser protagonista na competição. "Mantivemos atletas importantes no nosso elenco, mudanças pontuais no staff e acrescentamos profissionais na comissão técnica, e vamos tratar o Campeonato Brasileiro com grande prioridade, pois temos uma história no cenário brasileiro de futebol feminino", aponta César Schunemann, diretor de futebol feminino das Gurias Coloradas.

Um detalhe que chama a atenção é o número de patrocinadores envolvidos com as 16 agremiações, 55 no total envolvendo as parcerias nas camisas desses times. Para Fábio Wolff, um dos idealizadores da Brasil Ladies Cup, que neste ano vai chegar à quarta edição, a junção com estas marcas é essencial para o desenvolvimento da competição. "Por conta do fortalecimento do futebol feminino, observamos um grande número de companhias interessadas em apoiar a categoria. Essas parcerias conquistadas pela modalidade impulsionam o desenvolvimento do esporte dentro e fora de campo. Grande exemplo disso é a quantidade de novos acordos sendo celebrados por equipes do futebol brasileiro", afirma.

"Podemos observar que há mais interesse das companhias em apoiar as equipes de futebol feminino. A modalidade está entrando no radar das grandes empresas e conseguimos assistir ao desenvolvimento dentro e fora das quatro linhas. Esse crescimento da categoria não é apenas algo momentâneo, é algo que veio para ficar", acrescenta Armênio Neto, especialista em negócios do esporte e sócio-fundador da Let's Goal.

"É importante ver marcas apoiando o futebol feminino de forma recorrente, a modalidade precisa muito. Além da alta visibilidade e a crescente do esporte, quando se trata de ativações e interações as atletas dão um show. Elas abraçam e muito a chegada das marcas e são muito profissionais nesta conexão com a torcida, o que facilita e muito o trabalho do Departamento de Marketing das instituições", complementa Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

Jogos da primeira rodada do Brasileirão Feminino

Santos x Real Brasília

Ferroviária x Botafogo

Palmeiras x Flamengo

Fluminense x Atlético-MG

Avaí/Kindermann x Bragantino

Cruzeiro x São Paulo

América-MG x Internacional

Grêmio x Corinthians

Maiores campeões do Brasileirão Feminino