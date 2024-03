Al-Hilal: recorde mundial de 28 vitórias pode impulsionar negócios e visibilidade do clube; entenda

A expressiva marca de 28 vitórias seguidas atingida pelo Al-Hilal nesta terça-feira, 12, ao bater o Al-Ittihad por 2 a 0, em partida válida pela Liga dos Campeões da Ásia, fez com que o time árabe aparecesse nos principais noticiários do mundo. Agora, segundo especialistas em marketing, algumas portas se abriram para a equipe por causa do feito.

“Quebrar um recorde mundial, independente do campeonato, proporciona visibilidade aos envolvidos e traz reconhecimento do feito. É importante capitalizar em cima do ocorrido, pois gera ganho de imagem e consequentemente de negócios”, ponderou Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

Diretor de negócios da Agência End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo, Artur Mahmoud já enxerga um crescimento natural da marca apenas com a divulgação da notícia do recorde. "O valor desse recorde é quase intangível. A notícia repercute no mundo inteiro, contribui no fortalecimento da marca e abre portas para parcerias e investimentos globais”, explica.

Atualmente o clube soma quase 30 milhões de seguidores nas principais redes sociais como X, Instagram, YouTube e TikTok. Segundo o empresário nas redes sociais, a conquista ainda ajuda a impulsionar o engajamento, além de existir maior atratividade para patrocinadores, proporcionando valor adicional às ativações comerciais.

“A conexão emocional dos torcedores se intensifica, refletindo em maior interesse em se relacionar com o clube. O impacto vai além do campo, representando uma oportunidade única para crescimento econômico e consolidação da marca. Novas frentes de negócios podem ser abertas e devem ser exploradas", acrescentou.

Já o especialista o CEO da Heatmap, especialista em marketing esportivo, sugere outras ações: “Leilão das camisas utilizadas e produtos licenciados homenageando o recorde histórico, além de uma comunicação assertiva para que a notícia chegue em todo o mundo gerando novas conexões para o clube, o que se pode ser percebido facilmente em suas redes sociais”.