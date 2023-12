Jogos de hoje, sábado, 16; onde assistir e horários

O jogos do Valencia contra o Barcelona pela La Liga, assim como as partidas da Premier League e Campeonato Francês são os destaques do futebol deste sábado, 16.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

La Liga

10h - Celta de Vigo x Granada - Star+

12h15 - Athletic Bilbao x Atlético de Madrid - ESPN e Star+

- 14h30 - Sevilla x Getafe - ESPN e Star+

17h - Valencia x Barcelona - Star+ - Star+

Campeonato Alemão

11h30 - Augsburg x Borussia Dortmund

14h30 - RB Leipzig x Hoffenheim Campeonato - CazéTV (Youtube)

Campeonato Italiano

11h - Lecce x Frosinone - Star+

14h - Napoli x Cagliari - Star+

16h45 - Torino x Empoli - Star+

Campeonato Francês

13h - Le Havre x Nice - Star+

17h - Lens x Reims - Star+

Campeonato Argentino

21h - Platense x Rosario Central - Star+

Campeonato Uruguaio

19h - Peñarol x Liverpool - Star+

Premier League

12h - Bournemouth x Luton Town - Star+

12h - Chelsea x Sheffield United - ESPN e Star+

12h - Manchester City x Crystal Palace - Star+

12h - Newcastle x Fulham - Star+

14h30 - Burnley x Everton - ESPN e Star+

