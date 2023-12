Barcelona x Valencia: onde assistir, horários e escalações pela La Liga

O Barcelona e Valencia se enfrentam neste sábado, 16, às 17h, no Estádio de Mestalla, em Valência, na Espanha. A partida é válida pela 17º rodada da La Liga.

Neste embate os rivais encontram-se em posições bastante diferentes no campeonato. O Valencia ocupa a 11ª posição na tabela, enquanto o Barcelona se encontra na 4ª posição.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

O desempenho do Valencia tem sido regular na La Liga, estando no 11º lugar com 19 pontos: 7 derrotas, 5 vitórias e 4 empates até o momento. Por outro lado, o Barcelona tem tido um bom desempenho, ocupando o 4º lugar na La Liga com 34 pontos: 10 vitórias, 4 empates e 2 derrotas.

Considerando o histórico entre as equipes, foram disputados 226 jogos oficiais, nos quais o Barcelona venceu 111 vezes, o Valencia saiu vitorioso em 59 ocasiões e houve 56 empates.

Vale ressaltar que o Valencia não vence o Barcelona há três anos, acumulando 5 derrotas e um empate desde então. Enquanto isso, o Barcelona enfrenta duas derrotas consecutivas em seus jogos mais recentes.

Provável escalação do Barcelona

Iñaki Peña; Koundé, Araújo, Christensen, João Cancelo; De Jong, Gundogan, Pedri; Lamine Yamal, João Félix, Lewandowski

Técnico: Xavi.

Provável escalação do Valencia

​Mamardashvili; Correia, Mosquera, Diakhaby, Yarek; Pepelu, Vázquez, Fran Pérez, Foulquier; Diego López, Hugo Duro.

Técnico: Rubén Baraja.

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona pela La Liga?

O jogo deste sábado, às 17h, entre Barcelona x Valencia terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir online o jogo do Barcelona?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Qual é o próximo jogo do Barcelona?