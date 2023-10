Jogos de hoje, quarta-feira, 18; onde assistir e horários

Retorno do Brasileirão Série A, semifinal da Libertadores feminina e MLS são os destaques do futebol desta quarta-feira.

Em Goiânia, o São Paulo encara o Goiás mirando a parte de cima da tabela. O Tricolor, que vive bom momento na temporada, empatou com o Vasco na última rodada e está na 10ª colocação.

No Rio de Janeiro, o Vasco encara o Fortaleza no São Januário. O Cruz Maltino precisa vencer para sair da zona do rebaixamento, enquanto o Fortaleza, finalista da Sul-Americana, busca se manter na parte de cima.

Destaque também para a semifinal da Libertadores feminina entre Corinthians e Internacional. O Timão está com 100% de aproveitamento até aqui e espera garantir uma vaga na decisão.

Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje; veja horários

Brasileirão Série A

19h - Grêmio x Athletico PR - SporTV e Premiere

20h - América-MG x Botafogo - Premiere

20h - Coritiba x Cuiabá - Premiere

21h30 - Bahia x Internacional - Globo e Premiere

21h30 - Goiás x São Paulo - Globo e Premiere

- Globo e Premiere 21h30 - Vasco x Fortaleza - Globo e Premiere

MLS

21h - Inter Miami x Charlotte - AppleTV+

Libertadores feminina

21h30 - Corinthians x Internacional - Canal GOAT (Youtube)

